Inglaterra entre los seis países que se clasificaron este martes al Mundial
De las 48 selecciones nacionales que participarán, ya hay 28 puestos asegurados
La inventora del fútbol, Inglaterra, pero también Catar, Arabia Saudita, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica: hasta seis selecciones lograron el pase al Mundial 2026 este martes.
Con estos seis países, ya son 28 los clasificados. Quedan 20 plazas por atribuir para un torneo que por primera vez disputarán 48 equipos.
Los países que ya están clasificados, por zonas, para el Mundial de 2026 son los siguientes:
Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)
Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)
Zona UEFA: Inglaterra (1)
Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)
Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)
Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)
Formato del torneo
Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.
El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.
Las 16 ciudades anfitrionas
En Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston. Mientras que en México las ciudades son: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara
En territorio canadiense, se escenificarán en las ciudades de Vancouver y Toronto.