Bajo lluvia durante los 90 minutos de juego el Cibao FC y Moca FC empatan sin goles

El partido entre Cibao FC y Moca FC se realizó en el Estadio Moca 85 en la provincia Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

Cibao FC sacó un empate 0-0 de visitante contra Moca FC, en partido de la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva, José Rafael Abinader, jugado en el estadio Moca 85.

El encuentro, bautizado como el "Clásico Cibaeño", se desarrolló en 90 minutos de lluvia y un cielo nublado.

Con el resultado, cada club sumó un punto, con el cual Cibao FC iguala momentáneamente con Pantoja en la cima, ambos con 19 puntos, mientras que los mocanos llegan a 13 unidades.

El cancerbero Edwin "Gato" Frías se puso los guantes del estelar Miguel Lloyd, imponiendo una barrera en la portería que repelió todos los ataques de los aurinegros.

La lluvia no cesó en los primeros 45 minutos y estuvo ausente el "señor gol", por lo que ambos se fueron al descanso mojados, pero 0-0.

En la segunda mitad, las condiciones no mejoraron: la lluvia siguió afectando el trámite y complicó por igual a ambos equipos. Por ello, al llegar al minuto 90, los árbitros decidieron finalizar el partido sin otorgar prórroga.

Para cerrar partido Cibao FC puso en cancha durante los últimos 45 minutos a Ernesto "Che" Trinidad, Leonardo Villalba y Omar De la Cruz.

En el minuto 77 entraron por el onceno naranja Javier Roces y Ángel Pérez, completando así sus cinco cambios.

Para el encuentro, el director técnico de Cibao FC no contó con dos de sus principales jugadores: Miguel "Pichi" Lloyd y Jean Carlos López.

Los ausentes fueron: el capitán y portero Miguel Lloyd, quien recibió tarjeta roja en su partido anterior, y Jean Carlos López, quien está lesionado.

Ante la ausencia de Lloyd, el arco naranja quedó al cuidado de Edwin "Gato" Frías, quien venía de una lesión y debutó en esta temporada en este partido.

Completaron el onceno inicial: Julio César Murillo, quien llevó el brazalete de capitán; Kleimar Mosquea; Edwarlyn Reyes; Gabriel Peguero; Gonzalo Alarcón; Walter Acuña; Wilman Modesta; Rivaldo Correa; Carlos "Caballo" Ventura; y Yunior Peralta.