St. Michael´s y Babeque a la final femenina de la Copa Humano Seguros

Momento de acción del partido semifinal de la rama femenina entre el Babeque Secundaria y St. Joseph's de la Copa Humano Seguros que se celebra en el Barca Academy ( FUENTE EXTERNA )

St. Michael´s School y Babeque Secundaria lograron su pase a la final de la tercera edición de la Copa Humano Seguros, que se celebra en los terrenos del Barça Academy de esta ciudad.

Lia Marín abrió el marcador al minuto 18, cuando se acercaba el final de la primera mitad de 20 minutos. María José Peña logró la segunda diana al minuto 33 y Valerie Pol marcó el último gol al 34, para sellar el primer pase del St. Michael´s a la final femenina.

En el otro encuentro de semifinal, Babeque Secundaria tendrá la oportunidad de defender el título obtenido en la segunda edición al vencer 4-1 al St. Joseph´s.

Anabella Cruceta (2´) abrió el marcador y logró su segunda anotación al minuto 27. Analia Peralta consiguió un doblete al anotar al minuto 30 y al 31.

La final femenina está pautada para las 4:00 de la tarde en la cancha 2 del Barça Academy.

Una final lasallista en masculino

La Salle Santiago venció 3-1 a Santiago Christian en una de las semifinales de la rama masculina.

Alfonso Cabrera logró un hat-trick al marcar goles al minuto 4, al 20 y al 25. El único gol del Santiago Christian llegó al minuto 39 por intermedio de Víctor Martínez.

En la otra semifinal, "La Bulla Roja" venció 3-1 al Instituto Iberia de Santiago con goles de Pedro Blanco (2´), Lenin Díaz (18´) y Juniel Jorge (38´). La única anotación del conjunto santiagués llegó al minuto 19 del encuentro.

La final masculina entre los dos equipos lasallistas está pautada para iniciar a las 5:30 de la tarde.