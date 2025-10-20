Mbappé rescata a un Real Madrid que afronta el Clásico como líder

Con un gol de Kylian Mbappé, el Real Madrid sufrió este domingo para vencer por la mínima al Getafe (0-1) en el Coliseum, en la 9ª jornada de LaLiga, pero llega como líder al Clásico contra el Barcelona en una semana.

El equipo dirigido por Xabi Alonso necesitó que el rival se quedara con uno menos por la roja a Allan Nyom (77') antes de que Kylian Mbappé (80') lograse el tanto del triunfo.

Mbappé, autor de su decimoctavo gol en 14 partidos entre todas las competiciones disputadas entre su club y su selección -10 en LaLiga-, intentará añadir una nueva víctima a su lista el miércoles en la Liga de Campeones contra la Juventus para continuar con su racha.

El conjunto azulón finalizó con nueve jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Álex Sancris (84).

Con esta victoria, el Real Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barça y siete más que el Villarreal, tercero.

Al igual que en todos los demás choques de la jornada, los jugadores permanecieron quietos durante 15 segundos en señal de protesta por el encuentro programado en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre.

Pese a la amenaza constante de Mbappé, el Real Madrid no encontró la forma de imprimir velocidad al juego para superar la sólida defensa azulona.

Desarrollo del partido

El astro francés probó en varias ocasiones sin mayor peligro en la primera mitad, pero en todas se topó con un imponente David Soria, que estuvo atento para capear las embestidas madridistas.

El ariete galo ya había avisado con dos remates. Pero, justo cuando se cumplió la media hora del duelo, el jugador lanzó un latigazo con la zurda que el portero local repelió para evitar el tanto.

Tras el descanso, el brasileño Vinicius (54) entró por el argentino Franco Mastantuono para meter más revoluciones al partido, pero los pupilos de Xabi Alonso seguían atascados.

Mbappé (64') dispuso una vez más de otra ocasión clara con otro remate cerca de la portería que se marchó desviado tras un pase en profundidad del inglés Jude Bellingham.

Poco después, el togolés Djené Dakonam (70') cometió una falta peligrosa en la media luna a favor del Real Madrid.

Sin embargo, Mbappé, que buscó el palo izquierdo, envió el balón fuera después de que golpeara ligeramente a su compañero Militao.