Marruecos toca el cielo en Chile 2025 al ganar su primer Mundial Sub-20

Jugadores de Marruecos levantan el trofeo de campeones este domingo, tras ganar la final de la Copa del Mundo Sub-20 entre Argentina y Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago (Chile). ( EFE/ ELVIS GONZÁLEZ )

Desafiando todos los pronósticos, Marruecos entró este domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título con una victoria 2-0 sobre la favorita Argentina en la final de Chile 2025, un logro que refleja el crecimiento del fútbol de ese país africano.

El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.

"Hemos vencido a las mejores naciones con estilo y convicción, y hoy tenemos un equipo que estaba listo para ganar la Copa del Mundo, y eso no se logra en tres años", dijo el DT de Marruecos, Mohamed Ouahbi.

"A veces los marroquíes tenemos un techo de cristal. No queremos apuntar a las estrellas, no queremos creer. De hecho, quizá no muchos creyeron que podríamos ganar el Mundial (...) Ese techo de cristal ya estaba un poco resquebrajado con la epopeya de Catar 2022, con los Sub-23 en los Juegos Olímpicos. Y hoy le pedí a mis jugadores romperlo por completo", agregó.

Segundo país africano

Con este título, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en un conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009 en Egipto.

"Estoy muy feliz de ser campeón del mundo, esto es gracias al gran equipo que tenemos, al cuerpo técnico, a todos los que nos apoyaron y estuvieron presentes", dijo el atacante Othmane Maamma, del Watford inglés, elegido Balón de Oro del torneo.

"He crecido gracias al fútbol europeo, a todo lo que he aprendido y ahora lo entrego a mi selección", agregó el habilidoso número 7, autor de dos goles en el Mundial.

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.