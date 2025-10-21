Festín del Barça ante el Olympiakos con un triplete de Fermín López

El centrocampista del Barcelona Fermín López (c) chuta para marcar su tercer gol ante Olympiacos, durante el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones que FC Barcelona y Olympiacos FC han disputado este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys. ( EFE/SIU WU )

El FC Barcelona goleó este martes al Olympiakos por 6-1 en Montjuic, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, gracias sobre todo al hat-trick de Fermín López.

El jugador andaluz (7, 39) firmó un doblete en la primera mitad, diferencia que redujo el marroquí Ayoub El Kaabi (53) de penal.

Sin embargo, la expulsión del argentino Santiago Hezze (57) acabó con las esperanzas griegas de remontar el encuentro.

Fermín selló su hat-trick en el minuto 76. Lamine Yamal, de penal (68), y Marcus Rashford (74, 79) se unieron también a la fiesta ante el conjunto de El Pireo, dirigido por el español José Luis Mendilibar.

El Barça suma así su segunda victoria en la Champions tras ganar al Newcastle (1-2) en la primera jornada y perder ante el París Saint-Germain en la segunda (1-2).

Ante un Olympiakos valiente, que avisó a los 20 segundos con un latigazo del portugués Daniel Podence sobre la portería del polaco Wojciech Szczesny, Fermín sacó provecho de las escasas ocasiones de gol de las que gozó el Barça en la primera mitad.

Los pupilos de Mendilibar llegaron al área local con más facilidad, pero la contundencia del jugador andaluz marcó la diferencia.

La fortuna cayó de parte de Fermín después de que Lamine Yamal se deshiciera de su marcador y dejara en el suelo al arquero Konstantinos Tzolakis en el primer gol. El balón quedó suelto para que el mediocentro de 22 años lo empujara dentro de la red ante dos defensas.

El equipo heleno inquietaba en el ataque hasta que Pedri González se lanzó a robar un balón que llegó a Dro Fernández y éste cedió a Fermín, que amagó dentro del área para anotar con la zurda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/5d4a8c079a38ba8b3e031346744e35bffb8dfbc2w-3e150c54.jpg El centrocampista del Barcelona Fermín López (d) disputa un gol con el defensa del Olympiacos Panagiotis Retsos durante el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones que FC Barcelona y Olympiacos FC disputan este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys. (EFE/ SIU WU)

Segundo tiempo

Tras la reanudación, el equipo griego salió en tromba para intentar dar la vuelta al resultado, pero se quedó a medio camino. El árbitro anuló un tanto al Olympiakos por fuera de juego, pero en esa misma jugada Eric García había golpeado el balón con su mano derecha dentro del área.

El marroquí Ayoub El Kaabi transformó el penal con un disparo perfecto al poste derecho, inalcanzable para Szczesny. Este gol animó a los visitantes, que empezaron a creer en la remontada.

Sin embargo, Hezze recibió la segunda tarjeta amarilla por una leve manotazo a Marc Casadó en la lucha por el esférico y cambiaron de nuevo las tornas.