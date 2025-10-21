LaLiga anuncia la cancelación el partido Villarreal-Barcelona en Miami

Estadio La Cerámica en la ciudad de Villarreal, provincia de Castellón, Valencia, España. ( FUENTE EXTERNA. )

El partido de la Liga entre Villarreal y FC Barcelona, cuya disputa estaba prevista el 20 de diciembre en Miami (Estados Unidos), ha sido cancelado, anunció este martes la patronal del fútbol español.

"LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas", indicó la organización en un comunicado.

También lamentó "profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante".

"La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos", alegó.

LaLiga recalcó que esta iniciativa entraba dentro de la reglamentación y "no afectaba a la integridad de la competición".

Reacciones

Poco después, el FC Barcelona comunicó en una nota de prensa que "respeta" y "acata" la decisión de cancelar el encuentro, aunque deploró "la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos".

"El Club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país", concluyó la entidad catalana.

Por su parte, el técnico del Villarreal, Marcelino García, estalló por la manera en la que se ha enterado la entidad castellonense.

"Me parece una falta de respeto absoluta hacer un comunicado en el descanso de un partido de algo que estaba previsto y que no se va a dar", apuntó Marcelino en la rueda de prensa posterior a su enfrentamiento ante el Manchester City en la tercera jornada de Champions League.

"Creo que es una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición", prosiguió el entrenador antes de confirmar que el club emitirá un comunicado oficial el miércoles.

Las entradas para el partido en el Hard Rock Stadium de Miami iban a estar disponibles este martes, pero los organizadores dijeron que la preventa fue "retrasada" antes de que el plan fuera anulado.

El choque se disputará así en el Estadio de la Cerámica del Villarreal.