PSG golea en Leverkusen y pasa a liderar la Champions

Arthur Augusto del Leverkusen (izq.) e Ibrahim Mbaye del PSG (der.) en acción durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Bayer 04 Leverkusen y el Paris Saint-Germain, en Leverkusen, Alemania, el 21 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF )

Vigente campeón y líder, el París SG dio este martes un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (7-2), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Liga de Campeones.

El central ecuatoriano Willian Pacho (7'), Desiré Doué (41' y 45+3'), Khvicha Kvaratskhelia (44'), Nuno Mendes (50'), Ousmane Dembélé (66'), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90') como colofón pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera provisionalmente el grupo único de Liga de Campeones con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

"Volvemos a querer ganar todo esta temporada. Tenemos confianza del año pasado. Nuestro objetivo es real y auténtico", declaró Luis Enrique, que reconoció que "será difícil".

"Hay cuatro o cinco equipos del mismo nivel. Somos exigentes pero queremos continuar en este camino", añadió.

El flamante Balón de Oro, Dembélé, sólo necesitó tres minutos luego de volver a pisar un terreno de juego para encontrar el camino del gol.

Tras seis semanas de ausencia por una lesión en el muslo derecho, Dembelé no tardó en abrir su cuenta goleadora particular en esta Champions, en su primer partido en la competición de las estrellas este curso.

Entra listo para la acción

"Entré un poco como de puntillas, cuando uno regresa de lesión no está aún al 100%. Quería haber entrado ya ante el Estrasburgo, pero el entrenador me dijo que esperase un poco más. Me he sentido muy bien sobre el césped", declaró el antiguo jugador del FC Barcelona.

Antes de la entrada en juego de Dembélé, Désiré Doué fue el protagonista del primer tiempo, recordando su último partido en Champions... la final contra el Inter de Milán en mayo en Múnich, en la que marcó un doblete y dio un pase de gol.

El 14 del PSG, además de sus dos goles ante el Bayer, recibió un codazo en el rostro que valió la expulsión del capitán local Robert Andrich, que recibió la roja directa (33'). Poco después fue expulsado el parisino Illya Zabarnyi.

Destacó también el primer gol con el PSG del central ecuatoriano Willian Pacho, con un remate de cabeaza picado a centro de Nuno Mendes que sirvió para inaugurar el marcador.

Ante los 1.800 aficionados parisinos desplazados a Leverkusen, los jugadores de Luis Enrique aplastaron a los alemanes con seis goleadores diferentes y enviaron un mensaje nítido a Europa: quieren conservar su corona.