Liverpool rompe su mala racha con una goleada al Eintracht

El portero del Eintracht, Michael Zetterer (izq.) en acción contra Mohamed Salah del Liverpool durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el SG Eintracht Frankfurt y el Liverpool FC, en Fráncfort del Meno, Alemania, el 22 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/RONALD WITTEK )

Después de cuatro partidos seguidos perdiendo, el Liverpool reaccionó con una crucial victoria por 5-1 en su visita al Eintracht de Fráncfort, este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Uno de los reveses de la mala racha de los Reds había sido en Champions, por 1-0 en Turquía ante el Galatasaray, por lo que los hombres de Arne Slot necesitaban la victoria para no complicarse y ahora suman 6 puntos después de tres partidos, a tres unidades de los equipos que llevan un pleno de 9 puntos (PSG, Inter, Arsenal, Bayern y Real Madrid).

"Somos el Liverpool. Ganar un partido no es como para estar celebrando hasta mañana, pero estoy muy satisfecho con este triunfo", declaró el entrenador Arne Slot.

Durante unos instantes, el Liverpool se temió un nuevo desastre, cuando el Eintracht se adelantó en el minuto 26 con un tiro cruzado en el área del danés Rasmus Nissen Kristensen.

El francés Hugo Ekitiké igualó en el 34 al culminar con éxito un cara a cara ante el arquero local Michael Zetterer, al que batió antes de hacer un gesto de perdón dirigido a los hinchas del Eintracht, donde jugó la pasada temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/befbcbf72ac0d2ecd5749a5615a1be54f17bf97dw-3423324e.jpg Virgil van Dijk (izq.) del Liverpool celebra con sus compañeros tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el SG Eintracht Frankfurt y el Liverpool FC, en Frankfurt Main, Alemania, el 22 de octubre de 2025. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El Liverpool se puso por delante en el 39, cuando el neerlandés Van Dijk cabeceó a la red, antes de que el francés Ibrahima Konaté dejara el camino allanado antes del descanso al firmar el tercero en el 44, también rematando de manera certera en un saque de esquina.

En la segunda parte, que no pudo comenzar el atacante sueco Alexander Isak por un problema físico, el dominio red fue total.

La cuenta se amplió en el 65, cuando el también neerlandés Cody Gakpo empujó un pase de la muerte de Florian Wirtz, antes de que el húngaro Dominik Szoboszlai marcara un tanto espectacular desde fuera del área en el 70.

Próxima fecha

La victoria en Alemania da tranquilidad a un Liverpool que ahora tratará de romper la mala racha en la Premier League, donde ha perdido sus tres últimos compromisos y donde es tercero -a cuatro puntos del líder Arsenal- antes de visitar el sábado al Brentford.

En la siguiente jornada de Champions, la cuarta, el Liverpool recibirá al Real Madrid en Anfield, el martes 4 de noviembre.

El Eintracht se queda con 3 puntos en la clasificación del máximo torneo europeo, donde se ha abonado a los 5-1: ganó con ese marcador al Galatasaray antes de caer por el mismo ante el Atlético y ahora el Liverpool.