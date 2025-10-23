St. Michael´s y La Salle Santiago se coronaron campeones de la Copa Humano Seguros

Las ejecutivas de Humano Seguros Cindy Vásquez y Patricia Luna comparten con los campeones de la tercera edición de la competencia. ( FUENTE EXTERNA )

Los representativos del St. Michael´s School, en la rama femenina, y del Colegio La Salle Santiago, en la masculina, se coronaron campeones de la tercera edición de la Copa Humano Seguros, celebrada en las instalaciones del Barca Academy de esta ciudad.

Las chicas del St. Michael´s vencieron en tanda de penales a Babeque Secundaria, campeonas de la edición 2024, para lograr su primer título en esta competencia.

Valeria Pol abrió el marcador al minuto cinco para St. Michael´s, pero Anabella Cruceta no permitió que saborearan la ventaja por mucho tiempo y marcó el empate al minuto siete del encuentro.

A partir de ahí, ambas defensas se cerraron y las porteras lucieron sus buenas condiciones para mantener el marcador igualado y forzar la tanda de penales.

St. Michael´s fue mejor que Babeque desde el punto de penal y las superó 2-1, para llevarse el triunfo ante su entusiasta fanaticada que abarrotó las gradas del Barca Academy, que recibieron alrededor de cuatro mil fanáticos durante la celebración del torneo.

Santiago se llevó la final lasallista

El Colegio La Salle Santiago venció con marcador de 3-1 al La Salle Santo Domingo en una final inédita que enfrentó a los dos centros que fundamentan su filosofía educativa en la visión y el carisma de San Juan Bautista de La Salle, promoviendo la formación integral de los estudiantes no solo en lo académico, sino también en lo humano, social y espiritual.

Kalai Rodríguez marcó el único gol para La Salle Santo Domingo al minuto tres del encuentro; Fernando Ceballos (23´) empató el juego, y Alfonso Cabrera (27´ y 28´) consiguió un doblete que selló el triunfo para los de la ciudad de los 30 caballeros.

Los ganadores de ambas ramas, además de llevarse los trofeos que los acreditan como campeones de esta tercera edición, recibieron medallas y certificados de regalo.

Los premios especiales

Las campeonas del St. Michael´s obtuvieron el premio Fair Play en la rama femenina, mientras que el St. George School se llevó los honores en la masculina.

Los reconocimientos a las porterías menos vencidas recayeron sobre los campeones de ambas ramas: St. Michael´s (femenina) y La Salle Santiago (masculina).

Los jugadores más valiosos de la final fueron Marcela Millar (St. Michael´s) en la rama femenina y Alonso Cabrera (La Salle Santiago) en la masculina.

Los trofeos y premios fueron entregados por Cindy Vásquez, gerente senior de marca, y Patricia Luna, directora de comunicación y desarrollo de mercados de Humano Seguros.