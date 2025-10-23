×
El Clásico llega para calmar las aguas en LaLiga

El Real Madrid llega a enfrentar "El Clásico" como líder de la competencia española

    Expandir imagen
    El Clásico llega para calmar las aguas en LaLiga
    Jude Bellingham del Real Madrid celebra un gol en partido de la UEFA Champions League (AFP)

    En una crisis de imagen por la anulación del partido en Miami, LaLiga vuelve este fin de semana con el mejor atractivo del que dispone en su calendario: un Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona con el liderato en juego.

    El domingo (14h15 GMT) los dos gigantes del fútbol español reavivarán su rivalidad en el estadio Santiago Bernabéu, con los blancos como líderes del campeonato (24 puntos), dos unidades por delante de los blaugranas.

    Ambos clubes llegan al duelo doméstico tras haber cumplido entre semana en Liga de Campeones: el Barça con una contundente goleada al Olympiakos de Mendilibar (6-1), y el Real Madrid por la mínima contra la Juventus (1-0).

    Aunque son los locales quienes parten con ventaja en la clasificación, el FC Barcelona llega a la capital habiendo ganado los últimos cuatro encuentros consecutivos a su némesis.

    Barcelona dominó al Real Madrid

    En la temporada 2024-2025, los hombres de Hansi Flick vencieron en ambos encuentros de LaLiga (0-4, 4-3) y en las finales de Supercopa (5-2) y Copa del Rey (3-2 tras prórroga).

    Unos ingredientes suficientemente atractivos como para que LaLiga pueda servirse del encuentro para dar carpetazo final al fiasco de la deslocalización de un encuentro en Miami.

    El traslado del Villarreal-FC Barcelona de la 17ª jornada, que estaba previsto que se disputase en la ciudad de Florida pese a las protestas de un amplio sector del fútbol español, quedó definitivamente cancelado el martes por "la incertidumbre generada en las últimas semanas".

    Así pues, con las miradas puestas de nuevo en el fútbol y al margen de polémicas, la 10ª jornada deja otros grandes duelos, como la visita del herido Atlético de Madrid (4º, 16 puntos) al Betis (5º, 16 puntos).

    Los rojiblancos, que recibieron una contundente goleada el martes en su visita al Arsenal (4-0) y que todavía no han ganado fuera de casa, visitan a un rival directo por el Top 4.

    También es atractivo el derbi regional entre Valencia (14º, 9 puntos) y Villarreal (3º, 17 puntos), aunque en esta ocasión la rivalidad quedará de lado en Mestalla con un emotivo homenaje a las víctimas de la dana que azotó hace un año esa región del este de España, causando 235 muertos.

    -- Programa de la 10ª jornada de la Liga española:

    - Viernes:

    (19h00 GMT) Real Sociedad - Sevilla

    - Sábado:

    (12h00 GMT) Girona - Oviedo

    (14h15 GMT) Espanyol - Elche

    (16h30 GMT) Athletic - Getafe

    (19h00 GMT) Valencia - Villarreal

    - Domingo:

    (13h00 GMT) Mallorca - Levante

    (15h15 GMT) Real Madrid - Barcelona

    (17h30 GMT) Osasuna - Celta

    (20h00 GMT) Rayo - Alavés

    - Lunes:

    (20h00 GMT) Betis - Atlético de Madrid

