Acusan a centenares de árbitros en Turquía de haber apostado en partidos de fútbol

Centenares de árbitros turcos de fútbol, algunos de ellos de ámbito nacional, habrían apostado en partidos pese a una prohibición, afirmó el lunes el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), prometiendo sanciones inminentes.

Una investigación interna sobre 571 árbitros ha demostrado que "371 tienen cuentas de apuestas y 152 apuestan de forma activa", reveló Ibrahim Haciosmanoglu, patrón de la TFF durante una declaración a los medios.

"Estamos decididos a limpiar el fútbol de todo rastro de corrupción. No haremos ninguna excepción", avisó Haciosmanoglu, añadiendo que las "sanciones necesarias" se aplicarán "desde hoy" lunes.

Diez de los árbitros acusados habrían realizado más de 10,000 apuestas, y uno entre ellos habría apostado en 18227 ocasiones. También hay 42 árbitros que habrían apostado cada uno en más de 1,000 partidos de fútbol, detalló el patrón de la federación.

Altos niveles de apuestas

Haciosmanoglu detalló que 22 de los 371 árbitros (7 árbitros centrales y 15 asistentes) trabajan a nivel nacional, pero no precisó sus identidades ni indicó si algunos eran sospechosos de haber apostado en partidos que ellos mismos dirigieron.

Frente a las acusaciones de parcialidad a las que se enfrentan a menudo los árbitros turcos, la TFF delegó en la primavera boreal de 2024 el VAR de varios encuentros de la Super Liga turca a árbitros extranjeros.

En febrero, un árbitro extranjero dirigió el intenso derbi de Estambul entre Galatasaray y su enemigo Fenerbahçe, que desde hace años acusa a los árbitros de favorecer a su rival.