Vinicius Junior se disculpa: "La pasión me traiciona" tras la sustitución en el Clásico

El domingo, el mundo del fútbol se detuvo con el berrinche de Vinicius Junior. El delantero de 25 años no pudo contener su furia al ser cambiado por Rodrygo en el minuto 72.

"¿Yo? ¿Siempre tengo que ser yo? ¡Me largo del equipo, es mejor que me vaya!" — gritó mientras se dirigía directamente al túnel, ignorando por completo a Xabi Alonso, quien optó por no mirarlo.

Aunque Vinicius regresó al banquillo más tarde para ver la victoria 2-1 de su equipo ante el Barcelona en el Bernabéu, el daño estaba hecho.

El miércoles, el astro brasileño rompió el silencio con una disculpa pública dirigida a la afición, sus compañeros y el presidente, una lista en la que, notablemente, faltó el nombre del entrenador Alonso.

"Pido perdón a todos los madridistas por mi reacción", afirmó Vinicius Jr. "Ya me disculpé en persona durante el entrenamiento, y reitero mis disculpas a mis compañeros, el club y el presidente. Mi naturaleza es así. A veces la pasión me supera porque lo doy todo por el equipo. Este carácter competitivo nace del amor incondicional que tengo por el club. Prometo seguir dejándome la piel por el Real Madrid".

Este arrebato ocurre en un contexto donde el jugador ha sido sustituido frecuentemente por Alonso, sin completar los 90 minutos desde el 4 de octubre.

Disculpa Selectiva: ¿Una Declaración de Guerra?

Análisis: La tensión entre el crack y el entrenador.

La disculpa era inevitable. El circo mediático montado tras el Clásico exigía un gesto, pero la omisión de Xabi Alonso no fue un accidente.

Fuentes internas indican que, si bien la directiva censuró la actitud de Vinicius (especialmente siendo el tercer capitán), tampoco están contentos con la gestión del conflicto por parte de Alonso. El club, por ahora, descarta cualquier multa, apostando por una "solución interna natural".

Sin embargo, el entorno del jugador confirma que Vinicius se siente maltratado por el técnico y, por ello, el desaire público en el comunicado fue intencionado. Este apoyo de la cúpula le da fuerza.

A partir de ahora, cada movimiento será examinado con lupa. La próxima semana será crucial: la rueda de prensa de Alonso del viernes y, sobre todo, la alineación que elija el sábado contra el Valencia, serán los primeros jueces de esta tensa situación.