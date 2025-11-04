Luis Díaz tumba al campeón, Mac Allister al rey de la Champions, y Arsenal suma y sigue

Virgil van Dijk (I) y Andy Robertson del Liverpool en acción contra Arda Gueler (C) del Real Madrid durante el partido de la fase de liga de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool FC y el Real Madrid, en Liverpool, Gran Bretaña, el 4 de noviembre de 2025. ( EFE )

Con un doblete del colombiano Luis Díaz, el Bayern Múnich conquistó el Parque de los Príncipes del vigente campeón París SG (1-2), mientras que el argentino Alexis Mac Allister dio los tres puntos al Liverpool ante el Real Madrid (1-0), este martes en la cuarta fecha de la Champions League.

De los duelos directos entre los cuatro gigantes del fútbol europeo sacó provecho el Arsenal de Mikel Arteta, líder de la Premier League y también de la competición europea -igualado con el Bayern- tras vencer 0-3 en Praga al Slavia.

El Inter podría unirse el miércoles a Bayern y Arsenal si derrota en casa al Kairat Almaty kazajo.

El duelo en París era un partido con tintes de final, por un lado el vigente campeón y líder de la Ligue 1 francesa; por otro el líder de la Bundesliga alemana y el equipo que presenta el mejor inicio de la historia de las grandes ligas, con 56 goles marcados.

- Luis Díaz, doblete y roja -

Y un protagonista individual, un Luis Díaz que marcó los dos goles del gigante bávaro, al que dejó con en inferioridad numérica para toda la segunda parte tras haber visto una roja al filo del descanso tras una escalofriante entrada sobre el lateral marroquí Hakimi.

"Lucho" abrió el marcador en el minuto 4 al cazar en el corazón del área un rechace del arquero local Luchas Chevalier y enviar el balón al fondo de las redes tras tocar en Marquinhos.

El central brasileño estuvo en el origen del segundo gol de Luis Díaz. El capitán parisino perdió inexplicablemente un balón en las inmediaciones del área y el extremo de Barrancas no perdonó con un disparo ajustado a la derecha del arquero francés (32').

El 26 de noviembre, el Bayern visitará a los Gunners en un duelo en la cumbre, mientras que el PSG recibirá al Tottenham.

"Se que el ganador de la Champions League no se decide ahora, de otro modo el PSG no hubiera ganado la pasada temporada", afirmó el DT del Bayern Vincent Kompany. "Pero ahora se trata sólo de pasar a la siguiente ronda y eran tres puntos muy importantes".

Un escalón por debajo en la tabla aparecen el Real Madrid (5º) y el Liverpool (6º) luego de la victoria de los Reds en Anfield ante el 15 veces campeón de la competición.

- Goles sudamericanos -

En un partido plagado de ocasiones para el Liverpool, fue el argentino Alexis Mac Allister el que logró decantar la balanza

Los Reds, que atravesaron en octubre una crisis de resultados, lograron sumar su tercera victoria en Liga de Campeones con la que alcanzar los nueve puntos del club blanco, que llegaba a Anfield tras haber cosechado pleno de victorias en sus tres partidos previos.

Una falta centrada al área por Szoboszlai encontró entre la defensa blanca a 'Macca', que remató de cabeza con potencia, dejando sin opciones a Courtois

El del martes fue el 13º encuentro entre ambos equipos, en un cara a cara que lidera el Real Madrid con siete victorias, por cinco de los Reds y un solo empate.

"Es una victoria importante, pero sabemos que no significa nada, tenemos la experiencia del año pasado, cuando acabamos primeros de la fase de liga y caímos poco después", recordó Mac Allister.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedó marcado por reencuentros, siendo el más destacado el regreso del defensa inglés Trent Alexander-Arnold por primera vez a Anfield desde su traspaso el pasado mes de junio por el club español. Suplente, el lateral saltó al césped en los últimos minutos (81').

El entrenador Xabi Alonso, también exjugador del Liverpool, se reencontró en Anfield con el centrocampista alemán Florian Wirtz, junto al que conquistó la Bundesliga en el Bayer Leverkusen en 2024.

A un punto de Reds y blancos, el Tottenham es 7º tras golear 0-4 en Copenhague.

Un punto por detrás, el Sporting de Portugal (10º) confirmó las buenas sensaciones al cosechar un empate en Turín ante la Juve con gol del uruguayo Maximiliano Araújo.

También marcó un jugador sudamericano en la victoria del Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el modesto Union Saint-Gilloise belga, en un partido en el que abrió el marcador el argentino Julián Álvarez.

El conjunto Colchonero está en el puesto 14 en la tabla y deberá seguir bregando para meterse en octavos (sólo los ocho primeros pasan directamente a octavos y del 9º al 16º disputan un repechaje).

Olympiacos y PSV Eindhoven empataron a uno en Grecia, Nápoles y Eintracht a cero en Italia y el Mónaco regresó con los tres puntos de su visita al Bodo Glimt noruego (0-1).