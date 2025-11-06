Frantzety clasifica al O&M FC a final de la Copa del Caribe Concacaf

La tropa universitaria se colocó a 180 minutos de acceder a la Liga de Campeones de la Concacaf. ( NELSON PULIDO )

El haitiano Herard Frantzety anotó un golazo que le dio la victoria a la Universidad O&M 1-0 sobre Cibao FC y la clasificación a la final de la Copa del Caribe Concacaf, en el partido de vuelta celebrado la noche del jueves en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

La llamada "Araña Haitiana" soltó un misil al minuto 67, para poner en la ventaja a los estudiantes, que disputarán la final contra el Mount Pleasant, de Jamaica. Frantzety anotó los dos goles de los universitario, uno en el Félix Sánchez en el partido de ida y que terminó 1-1 y el otro anoche en el estadio Cibao FC, en el partido de vuelta.

Cibao FC avanzaba ganando o empatando a cero, pizarra que se mantuvo sin goles hasta el minuto 67. El referí del partido entre los clubes dominicanos fue el veterano Reginald Gums, nacido en San Cristóbal y Nieves.

Partido con VAR

Para las semifinales de la Copa del Caribe, la Concacaf utiliza el sistema del árbitro asistente de video, conocido por las siglas de VAR y que funcionó en el juego de anoche, en el estadio del Cibao FC.

La primera mitad terminó sin goles, donde el protagonista fue el portero Miguel Lloyd quien detuvo algunos ataques peligros. El 0-0 iba favoreciendo al Cibao FC que anotó uno de visitante.

Cuando languidecía la primera mitad, minuto 45, el árbitro sacó la primera tarjeta amarilla y fue e Ernesto "Che" Trinidad, agregando 3 minutos más. En el minuto 64 se produjo el primer cambio de los locales, cuando entró Yunior Peralta y salió Walter Acuña.

Un largo disparo de Herard Frantzety en el minuto 67, que entró con autoridad por la portería, puso arriba a O&M 1-0, volteando el global 2-1 a su favor. Angel Pérez fue colocado en cancha al minuto 70, reemplazando a Gonzalo Alarcón.

Desesperado y buscando piernas frescas, al minuto 87 el onceno naranja puso en cancha a Gabriel Peguero por Che Trinidad. Junior Scheldeur el Director Técnico del Cibao FC puso a su Capitán Miguel Lloyd a cuidar el arco naranja.

Completó los once iniciales con Julio César Murillo, Ernesto "Che" Trinidad, Edwarlyn Reyes, Kleimar Mosquera, Wilman Modesta, Gonzalo Alarcón, Omar De la Cruz, Walter Acuña, Rivaldo Correa y Carlos "Caballo" Ventura.

El míster de la Universidad O&M, José Apareció puso en la portería al español Iraitz Gelbentzu. Los otros 10 fueron, José Matos, Julen Olasagasti, Yoan Melo, Reyvin De la Rosa, Jon Trincado, Simón Cuello, Herard Frantzety, Julen Monterola y los hermanos Isaac y Josué Báez.