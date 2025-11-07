Exjugadores del Barça listos para amistoso ante exfutbolistas del Madrid en El Salvador

Leyendas del Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en San Salvador. ( FUENTE EXTERNA )

Algunos exjugadores del Barcelona realizaron este viernes un reconocimiento y entrenamiento en la cancha del Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador, donde este sábado se enfrentarán en un amistoso con exfutbolistas del Real Madrid, en el denominado partido de leyendas de ambos equipos españoles.

Aficionados salvadoreños se concentraron en el estadio para ver llegar a las estrellas retiradas del equipo azulgrana y presenciar el entrenamiento al que asistieron las figuras Vítor Baía, Ludovic Giuly, Phillip Cocu, Marc Crosas, Yaya Touré, entre otros exjugadores.

Compartieron con fans salvadoreños

Las leyendas del Barcelona también compartieron con niños salvadoreños en una clínica donde los menores tuvieron la oportunidad hacerles preguntas, tomarse fotografías y convivir con los exjugadores.

El Barcelona, en el que también figuran Carles Puyol y Javier Saviola, será dirigido por el exjugador y entrenador Albert Ferrer, mientras que el Real Madrid seguirá las órdenes del también exfutbolista y técnico José Antonio Camacho.

Se espera que en este juego -primero en Centroamérica- participe la principal figura del fútbol salvadoreño, Jorge 'Mágico' González, y luzca nuevamente la camisa del Barcelona. González participó junto a Maradona en una gira por Estados Unidos en 1984.

Por el Madrid figuran el guardameta español Iker Casillas, que ha aprovechado su estadía en El Salvador para visitar una de las turísticas playas del país centroamericano, además de Pepe y Guti, entre otros.

Está previsto que los organizadores del evento brinden una conferencia de prensa para dar detalles sobre el juego y que Casillas se reúna -en un evento privado- con un grupo de hinchas salvadoreños del Real Madrid para tomarse fotografías y firmar autógrafos. EFE

