Un doblete exprés de Griezmann pone al Atlético a la altura del Barça

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (derecha), marcó el segundo gol de su equipo a pesar de la parada del portero español del Levante, Mathew Ryan, durante el partido de liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Levante UD en el Estadio Metropolitano de Madrid el 8 de noviembre de 2025. ( OSCAR DEL POZO / AFP )

El Atlético de Madrid recurrió a su leyenda Antoine Griezmann, autor de un doblete exprés tras saltar como revulsivo, para vencer al Levante (3-1) este sábado y situarse provisionalmente a la altura del Barcelona en la tabla.

Suplente, el máximo goleador en la historia del club rojiblanco, primero asistido en el área por el internacional español Marcos Llorente (61', 2-1), y luego oportunista tras un disparo del argentino Julian Álvarez rechazado por el portero rival (81', 3-1), ofreció un valioso triunfo a los suyos en el césped del Metropolitano.

"Al final cada jugador quiere jugar. Lo que le hace feliz es estar en el campo, pero tengo la suerte de que los que veo en el banquillo están con muchas ganas, apoyan desde el lugar que están y me motiva a hacer lo mismo. Disfruto de estar aquí, jugar aquí y cuando me ponga el míster tengo que demostrarle que puedo jugar", djo Griezmann sobre su nuevo rol.

A cinco del Real Madrid

Ya decisivo frente al Sevilla FC (3-0) el pasado fin de semana también como suplente de lujo, el delantero francés de 34 años permite al Atlético (4º, 25 puntos) alcanzar provisionalmente al Barça (3º) antes de su visita a Vigo (13º, 13 puntos) el domingo, y situarse a cinco puntos del Real Madrid (1º, 30), que se enfrentará el domingo a su otro vecino de la capital española, el Rayo Vallecano (11º, 14).

Los hombres de Diego Simeone habían abierto el marcador con un centro de Pablo Barrios desviado en propia puerta por el defensor rival Adrián De la Fuente (12', 1-0), pero fueron sorprendidos en un córner rematado de cabeza en el segundo palo por el lateral izquierdo Manuel Sánchez, formado en el Atlético (21', 1-1).

El Levante (17º, 9), creyó haber reducido la diferencia a través de Carlos Álvarez (90'), un gol anulado por fuera de juego.

El Villarreal es segundo

Un punto por delante del Barcelona, el Villarreal es segundo a cuatro del Real Madrid tras ganar 2-0 en la cancha del Espanyol.

"Es una victoria muy importante en un campo muy complicado. En la primera parte nos faltó algo, el gol encarriló el partido y en la segunda parte tuvimos más espacio", señaló Gerard Moreno, que no celebró su gol ante el equipo en el que se formó como jugador y del que fue incluso recogepelotas.

El Submarino Amarillo logró una victoria con solvencia gracias a los goles de Moreno (43) y Alberto Moleiro (57).