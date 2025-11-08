Inter de Miami avanza por primera vez en playoffs con un doblete de Messi

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (número 10), dispara a puerta en un intento de gol durante el partido de playoffs de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el Nashville SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 8 de noviembre de 2025. ( CHANDAN KHANNA / AFP )

Con dos goles de un Lionel Messi estelar, el Inter Miami goleó este sábado 4-0 al Nashville SC y superó la ronda inicial de playoffs de la liga norteamericana (MLS) por primera vez en su historia.

El también argentino Tadeo Allende se sumó a la paliza con otro doblete para Miami, que se impuso en esta serie de primera ronda por un global de 2-1.

Su rival en la semifinal de la Conferencia Este será el FC Cincinnati, en una eliminatoria a partido único en la que el Inter jugará como visitante.

En un partido a vida o muerte, Messi ahuyentó pronto los fantasmas de la eliminación del año pasado en esta misma primera ronda frente a Atlanta.

El astro argentino abrió el marcador en Fort Lauderdale (afueras de Miami) en el minuto 10 cuando se benefició de un rebote tras una presión en la banda de su compañero Ian Fray al joven Matthew Corcoran.

El capitán albiceleste hizo un eslalon en diagonal hasta el área rival y, en medio de tres defensores, se sacó de la chistera un disparo raso que dejó plantado al arquero Joe Willis.

El segundo tanto, que acabó de calmar los nervios en el Chase Stadium, nació de un pase en largo de Jordi Alba a la carrera del argentino Mateo Silvetti.

El punta de 19 años, sustituto del sancionado Luis Suárez, recibió la pelota tras un fallo en el despeje del central Walker Zimmerman y cedió atrás para Messi que, por una vez, sólo tuvo que empujar el balón al arco vacío.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/afp2025110983hc43zv1midresfootballmlsplayoffintermiamivsnashvillesc-91a83522.jpg El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, celebra su segundo gol con el mediocampista argentino Mateo Silvetti durante el partido de playoffs de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el Nashville SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 8 de noviembre de 2025. (CHANDAN KHANNA / AFP)

Sigue produciendo

A sus 38 años, el argentino le anotó cinco tantos a Nashville en los tres partidos de esta serie y acumula un total de 14 en los últimos 10 juegos.

En defensa, el equipo que dirige Javier Mascherano mostró también una inusual fortaleza, sin permitir que Nashville disparara a puerta en la primera mitad.

Tras el descanso, los visitantes tuvieron una tímida reacción de la mano de su figura, el alemán Hany Mukhtar.

Pero Nashville no aprovechó sus oportunidades y el Inter se lo hizo pagar con el tercer tanto en el minuto 73, en una internada y centro de Jordi Alba que Allende remachó sin oposición.

El propio atacante argentino puso un cierre de lujo a la feliz noche en Miami al culminar una asistencia de Messi con un sutil toque por arriba del arquero Willis.