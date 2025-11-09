Real Madrid se atasca en Vallecas y el Barça conquista Vigo antes del parón FIFA

El ariete polaco Robert Lewandowski cabecea para conseguir el cuarto gol del onceno catalán. ( EFE )

Antes de la ventana internacional de noviembre, la lucha por LaLiga se apretó en la duodécima fecha, tras el empate 0-0 del líder Real Madrid en Vallecas y la goleada 4-2 de su perseguidor FC Barcelona en Vigo.

El primer empate de los blancos esta temporada deja su casillero en 31 puntos, tres más que el Barça, que apenas dos semanas después le recorta a su rival dos de los tres puntos perdidos en el Clásico (2-1).

Los hombres de Xabi Alonso, que venían de perder ante el Liverpool (1-0) en el templo de Anfield, no corrieron mucha mejor suerte en el vetusto estadio del barrio madrileño de Vallecas ante un Rayo que se mostró más fresco pese a haber jugado el jueves en Conference League.

A pesar de la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham sobre el césped de inicio, el Real Madrid encadenó un segundo partido consecutivo sin marcar.

Sus tres estrellas estuvieron marcadas muy de cerca por un Rayo intenso que luchó cada balón. De esa forma, el volante turco Arda Güler gozó de algo más de libertad, y suyas fueron algunas de las mejores ocasiones del equipo "merengue".

- Augusto Batalla, el mejor -

El arquero argentino del Rayo Augusto Batalla, elegido mejor jugador del partido, se mostró seguro cuando hizo falta, como ante un potente disparo lejano de Valverde o tras los intentos de Belingham y Vinicius.

Además, Alonso tuvo que retirar al capitán uruguayo Federico Valverde, con molestias físicas en la parte trasera de su muslo derecho.

"Siempre ha sido así en Vallecas, cuesta llevar el partido al terreno que uno quiere, queremos ser muy estables en la preparación, en la mentalidad, hoy no se ha podido ganar", analizó el técnico vasco del Real Madrid. "Estamos en noviembre, hay que tener exigencia propia y también mesura", añadió.

Su homólogo en el Rayo, el también vasco Iñigo Pérez, destacó que el punto les sabe "bien, porque está creado por las sensaciones de haber jugado un buen partido". "Si encima sumas contra el Real Madrid, me deja satisfecho".

Horas después, el FC Barcelona saltó al césped de Balaídos sabiendo que podía castigar el empate del Real Madrid. Como muchos de sus partidos esta temporada, el encuentro estuvo marcado por la acción continua en ambas porterías.

A los diez minutos, el ariete polaco Robert Lewandowski abrió el marcador transformando un penal por mano en el área de Marcos Alonso, pero la respuesta local no se hizo esperar: al límite del fuera de juego, Sergio Carreira (11') aprovechó un envío a la espalda de la defensa rival de Borja Iglesias, cabalgó hasta el área y resolvió sin temblar contra Wojciech Szczesny.

- Hat-trick de 'Lewy' -

El guion se repitió: gol de 'Lewy' (37') aprovechando un centro de Marcus Rashford al área chica y respuesta inmediata del Celta (43'), con un potente disparo de Iglesias.

En los últimos instantes del primer tiempo apareció Lamine Yamal (45+4) para poner por delante al Barça por tercera vez en el partido. Ya en el segundo tiempo, Lewanwoski remató un saque de esquina (73') para completar su hat-trick de goles

"Vigo siempre es difícil para nosotros, pero ahora tenemos menos puntos (de diferencia) con el real Madrid", declaró el polaco al difusor Movistar.

"En la segunda mitad tuvimos el partido bajo control, pero en la primera el Celta marcó fácil... hablamos en el descanso sobre qué podíamos mejorar".

Apartado varias semanas por lesión, el polaco suma siete goles en doce encuentros esta temporada, todos anotados en LaLiga.

También este domingo, el Athletic Club rompió una racha negativa al imponerse en San Mamés al recién ascendido Oviedo (1-0) con un golazo de Nico Williams, de regreso de lesión.

Los tres puntos acercan a los vascos a puestos europeos, mientras que el conjunto asturiano, en el que jugó el delantero venezolano Salomón Rondón y su compañero en ataque uruguayo Federico Viñas, seguirá en el pozo de la tabla.