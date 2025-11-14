Kylian Mbappé se pierde el partido de Francia en Azerbaiyán por molestias en el tobillo
Sin Mbappé y Eduardo Camavinga, quien tiene molestias en un muslo, es una gran carga para el equipo
Kylian Mbappé será baja con Francia, ya clasificada al Mundial 2026, en el partido en Azerbaiyán del domingo debido a molestias físicas, anunció el viernes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
El atacante del Real Madrid, autor de un doblete con su selección el jueves contra Ucrania (4-0), "todavía tiene molestias por una inflamación en el tobillo derecho y necesita someterse a pruebas, que realizará este día en Madrid", precisó la FFF.
- Con dos goles y una asistencia, el capitán Mbappé lideró a los suyos el jueves en el Estadio de Francia y alcanzó los 55 goles en 94 partidos con los Bleues, a solo dos dianas del récord de goles de Olivier Giroud.
Su baja se une a la de su compatriota y compañero en el Real Madrid Eduardo Camavinga, que sufre molestias musculares en un muslo. La ausencia de estos dos jugadores clave podría tener un impacto significativo en el rendimiento del equipo en el Mundial 2026.
Próximo juego
Sus compañeros de selección volarán este viernes a Bakú, donde disputarán el domingo el último partido del grupo D de las eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026, sin nada en juego.