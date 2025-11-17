Alemania y Países Bajos, dos nuevos clasificados al Mundial 2026

El centrocampista alemán Assan Ouedraogo (C), número 9, celebra con el centrocampista Felix Nmecha (I), número 13, y el defensa Nathaniel Brown, número 18, el sexto gol de su equipo durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 del Grupo A entre Alemania y Eslovaquia, en el Red Bull Arena de Leipzig, al este de Alemania, el 17 de noviembre de 2025. ( RONNY HARTMANN / AFP )

Con sendas goleadas ante Eslovaquia y Lituania, Alemania y Países Bajos se clasificaron este lunes para el Mundial 2026 y ya son 34 las selecciones que dirán presente en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La cuatro veces campeona mundial Alemania goleó 6-0 a Eslovaquia y se quedó con el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias europeas, relegando a su derrotada al segundo puesto y con ello al repechaje europeo.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann ganó en Leipzig (Alemania) con goles de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29'), Leroy Sané (36', 41'), Ridle Baku (67') y Assan Ouedraogo (79').

De esta manera, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/afp2025111784bn2ybv1midres-629623fa.jpg El centrocampista alemán Assan Ouedraogo (2º por la izquierda), número 9, celebra el gol del 6-0 de su equipo durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 del Grupo A entre Alemania y Eslovaquia en Leipzig, al este de Alemania, el 17 de noviembre de 2025. (ODD ANDERSEN / AFP)

Países Bajos, por su parte, goleó 4-0 a Lituania y aseguró la primera posición del Grupo G.

Tijjani Reijnders (16'), Cody Gakpo (58', de penal), Xavi Simons (60') y Donyell Malen (62') anotaron los tantos de la Oranje.

Polonia, que necesitaba la derrota de Países Bajos y una goleada a Malta para quedar primera de grupo, ganó 3-2 y ahora tratará de acceder al Mundial a través del repechaje.

De esta manera, ya son 34 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 14 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Países clasificados para el Mundial de 2026 Zona Concacaf : Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3).

Zona Sudamérica : Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6).

Zona UEFA : Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos (7).

Zona Asia : Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8).

Zona Oceanía : Nueva Zelanda (1).

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/afp2025111784br4dmv1midresfblwc2026eurqualifiersnedltu-f371fd58.jpg El delantero neerlandés Donyell Malen (izq.), número 18, y el centrocampista lituano Paulius Golubickas (der.), número 22, disputan un balón durante el partido de clasificación europea del Grupo G para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre los Países Bajos y Lituania en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, el 17 de noviembre de 2025. (JOHN THYS / AFP)

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.