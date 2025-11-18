Destituyen a jueza argentina por participar en documental clandestino sobre Maradona

Un juez sostiene un martillo en alto, a punto de golpearlo sobre el estrado. ( FUENTE EXTERNA )

La justicia argentina destituyó el martes a la jueza Julieta Makintach por haber participado de un documental clandestino sobre el proceso por la muerte de Diego Maradona cuando integraba el tribunal.

El escándalo obligó en mayo pasado a anular el juicio que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020, cuyo nuevo proceso empezará en marzo.

De acuerdo con el fallo del juicio político, adoptado por unanimidad, la jueza cometió abuso de autoridad, entre otros cargos. Además de destituirla, la inhabilitaron para ocupar cualquier otro puesto en la justicia.

Makintach, de 48 años, no estuvo presente para escuchar el veredicto en la audiencia pública realizada a sala llena en la ciudad de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires.

En audiencias previas había pedido la absolución. "Me equivoqué y nunca pude dimensionar que este material privado iba a tener estas consecuencias monumentales. Le pido perdón a la familia", había dicho Makintach.

La jueza destituida alega que accedió a dar una entrevista, pero que no sabía que harían un documental sobre el caso.

Sin embargo, el tribunal atendió el pedido de la fiscalía, que la acusó de mentir y autorizar el ingreso del equipo de filmación al juzgado.

El grupo tomó imágenes de las audiencias para un documental titulado "Justicia divina", cuya grabación fue hallada en allanamientos.

Familia y representantes legales

El material precipitó la anulación del juicio cuando llevaba más de 20 audiencias y había escuchado 44 testimonios, entre ellos los de las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, que deberán volver a testificar.

"Fueron cinco años de mucha lucha de la familia, hoy estamos todos para que esa jueza pague lo que tenga que pagar y estamos esperando que se haga el 17 de marzo el juicio por la muerte de Diego", dijo Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre del hijo menor del fallecido astro, al ingresar junto a su hijo al tribunal.

Su abogado, Mauro Baudry, se mostró conforme con la destitución de la jueza. "Se hizo lo que se tenía que hacer, hoy no tendríamos que estar hablando de esto sino de juzgar a los homicidas de Diego Maradona", dijo Baundry a la prensa al retirarse del tribunal.