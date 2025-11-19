El Barça vs. Madrid Legends será el 14 de marzo de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez

Los organizadores del evento han retomado los trabajos para el próximo marzo.

El Gobierno dominicano autorizó el uso del Estadio Olímpico Félix Sánchez para la celebración del partido entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona para el 14 de marzo de 2026.

Diario Libre obtuvo una copia del comunicado que envió Kelvin Cruz, ministro de Deportes, con la autorización del uso de la instalación a Humberto J. Reginato, de la empresa CBR Productions, SRL., que forma parte de la organización del encuentro.

La misiva explica que el derecho al uso de la instalación comprende los días 13, 14 y 15 de marzo. Ese partido estaba originalmente programado para el 13 de diciembre próximo, pero la falta del permiso provocó su posposición y el congelamiento de las ventas de boletas en la plataforma UEPA Tickets.

La carta fue enviada el pasado 12 de noviembre y cuenta con el consentimiento del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Se reinician los trabajos

DL confirmó que las partes involucradas en el montaje ya retomaron los trabajos para el evento que traerá al país a las leyendas del club con más Ligas de Campeones y líder históricos de torneos domésticos en España como lo es el Real Madrid y su archirrival Barcelona.

El pasado ocho de noviembre, las leyendas del Barca derrotaron 2-0 a las del Madrid ante 40 mil personas en San Salvador. Allí estuvieron figuras como Iker Casillas, Pavón, Karembeu, Pepe, McManaman, Guti y Baptista por el cuadro merengue, en tanto que los catalanes presentaron Vítor Baía, Carles Puyol, Fernando Navarro, Juan Pablo Sorín, Phillip Cocu, Yaya Touré, Ludovic Giuly, Nolito y Javier Saviola.

Para el siete de febrero se presentarán en San José, Costa Rica y se adelantan nombres como Iker Casillas y Ronaldinho.