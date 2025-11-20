Este miércoles 26 empieza la venta de boletas del "Barcelona vs. Real Madrid Legends"

El evento fue movido de fecha por las reparaciones al Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( FUENTE EXTERNA. )

Será este miércoles 26 de noviembre cuando ya empiecen a estar disponibles las boletas para el "Barcelona vs. Real Madrid Legends" que se escenificará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo el próximo sábado 14 de marzo a las 7:30 pm.

La organización del evento informó que todas las boletas previamente adquiridas (las que pueden ser compradas en la plataforma UEPA Tickets ), mantienen su validez para la nueva fecha de marzo.

El 13 de diciembre había sido la fecha anterior para la celebración del partido de las leyendas que alguna vez jugaron para los dos equipos más famosos del fútbol español.

Se reinician los trabajos

Diario Libre confirmó que las partes involucradas en el montaje ya retomaron los trabajos para el evento que traerá al país a las leyendas del club con más Ligas de Campeones y líder históricos de torneos domésticos en España como lo es el Real Madrid y su archirrival Barcelona.

El pasado ocho de noviembre, las leyendas del Barca derrotaron 2-0 a las del Madrid ante 40 mil personas en San Salvador.

Allí estuvieron figuras como Iker Casillas, Pavón, Karembeu, Pepe, McManaman, Guti y Baptista por el cuadro merengue, en tanto que los catalanes presentaron Vítor Baía, Carles Puyol, Fernando Navarro, Juan Pablo Sorín, Phillip Cocu, Yaya Touré, Ludovic Giuly, Nolito y Javier Saviola.

