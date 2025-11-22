República Dominicana revela su lista para la primera ventana rumbo al Mundial FIBA 2027

La República Dominicana busca consolidarse en la élite continental y asegurar presencia en el próximo campeonato mundial. ( FUENTE EXTERNA )

La Selección Nacional de Baloncesto de la República Dominicana anunció la lista de 23 jugadores convocados para la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA 2027, una nómina que combina figuras consolidadas en ligas internacionales con jóvenes que buscan establecerse en el escenario mundial.

Entre los convocados sobresale el pívot Ángel Luis Delgado, actualmente en el baloncesto turco, pieza clave en la pintura gracias a su fortaleza y consistencia en el juego interior.

También figura el veterano escolta Víctor Liz, referente histórico del conjunto nacional y pieza de liderazgo en la ofensiva. La convocatoria incluye además a Jean Montero, uno de los talentos dominicanos con mayor proyección internacional, y al alero Justin Minaya, quien viene de sumar experiencia en la G-League y en procesos competitivos en Estados Unidos.

Otro de los nombres de peso es Joel Soriano, pívot de gran impacto en la NCAA, mientras que Gelvis Solano, Richard Bautista y Rigoberto Mendoza aportan dinamismo y manejo en el perímetro, cada uno con amplio recorrido en ligas de América y Asia.

¿Cuál es la estrategia del cuerpo técnico para el Mundial FIBA 2027?

La lista incorpora igualmente a Luis David Montero y LJ Figueroa, jugadores de perfil ofensivo que agregan versatilidad al esquema.

El cuerpo técnico ha apostado por una combinación de experiencia y renovación: entre los llamados hay figuras que provienen de la Liga Nacional de Baloncesto dominicana, del baloncesto universitario estadounidense y de torneos profesionales europeos, lo que garantiza una base competitiva para afrontar el exigente calendario FIBA.

Más allá de la calidad individual, la principal tarea será lograr cohesión en poco tiempo, ajustar roles y consolidar una identidad colectiva que permita al equipo sostener rendimiento en las sucesivas ventanas clasificatorias.

El compromiso, destacan desde la federación, es mantener a República Dominicana en la élite continental y asegurar presencia en el próximo campeonato mundial.