O&M, a 180 minutos del título caribeño

El onceno del O&M FC llegó a la final tras dejar en el camino al Cibao FC. ( FUENTE EXTERNA )

El onceno de la universidad O&M afronta el mayor reto histórico, cuando este martes juega su primera final internacional en la ida de la Copa Caribeña ante el Mount Pleasant, que tendrá lugar en el Estadio Cibao FC (7:00 pm) de Santiago de los Caballeros.

El representante académico llega a la magna cita tras vencer al Cibao FC en las semifinales del torneo caribeño de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol) en una muy reñida serie (2-1 marcador global) que se decidió en la vuelta.

El rival omeyano, Mount Pleasant, viene de una ruta impactante de una sola derrota en seis partidos, incluyendo contra la tropa criolla de turno en la ronda regular. En la ocasión el representante jamaicano ganó con contundencia en su juego (2-0), en cotejo que se jugó en territorio extranjero, con goles de Gadail Irving y Ranaldo Biggs.

La O&M, que está en su segunda experiencia (primera en actual formato) de la justa caribeña que reúne a los mejores diez de la Cuenca, llega con saldo de 8-6 (+2) en cuanto a producción goleadora, liderado por el refuerzo Herard Frantzetty.

El partido de vuelta será la próxima semana, en Jamaica.

Goleador

Frantzetty anotó la mitad de los tantos universitarios (4) y lidera a los goleadores del certamen y en tiros al arco. Fue la pieza determinante para llegar a la final, anotando las dianas de su club en semifinales. Los dominicanos buscan la plaza directa a la Liga de Campeones de la Concacaf del próximo año.

Para llegar a esta fase tan codiciada (asegura boleto para la gigante Conca-Champions Cup), el navío dominicano tuvo que vencer, y lo hizo categóricamente (3-1) al campeón caribeño 2023 (Robinhood, de Suriname) a domicilio.

La tropa omeyana será el tercer miembro LDF que disputa una final, buscando también convertirse en el tercer monarca tricolor, tras varias participaciones y los títulos unitarios de Cibao (2017) y Pantoja (2018).