Messi desmonta al Cincinnati y lleva a Miami hasta la final de conferencia

Lionel Messi, derecha, anotó un gol y dio tres asistencias en la goleada de la remontada. ( FUENTE EXTERNA )

El Inter Miami goleó este domingo 4-0 al FC Cincinnati y avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) gracias a la magia de Lionel Messi, que firmó un gol y un triplete de asistencias.

El crack argentino, de 38 años, abrió el marcador con un gol de cabeza a pase de su joven compatriota Mateo Silvetti en el minuto 19 en el TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

En el 57 hubo un cambio de roles y Messi le brindó la asistencia del segundo tanto a Silvetti, el habilidoso punta de 19 años al que Javier Mascherano mantuvo en la titularidad en detrimento de Luis Suárez.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, sentenció la clasificación de Miami con dos fulminantes contragolpes, en el 62 y 74, tras otras dos asistencias de lujo de Messi.

El Inter se posicionó así a dos pasos de su ansiado primer título de liga a lomos de la genialidad inagotable del Diez, que acumula seis goles y siete asistencias en los cuatro partidos de playoffs.

La próxima semana, Miami jugará la final de conferencia contra el ganador del choque entre el Philadelphia Union y el New York City, que se disputaba también este domingo.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps que lidera el alemán Thomas Müller espera rival del duelo del lunes entre el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano y el Minnesota United.

- Mascherano sienta a Suárez -

La sorpresa en la alineación fue la suplencia de inicio de Suárez, que se mostró muy activo en el banco durante toda la primera mitad, alentando y dando instrucciones a sus compañeros.

Tanto el Pistolero, cuya continuidad en Miami está en entredicho, como Sergio Busquets y Jordi Alba, que sí han confirmado su retiro tras este torneo, aplazaron sus despedidas del fútbol como mínimo un partido más.

A Mascherano le salió redonda su apuesta por el Toto Silvetti, que ya conectó a la perfección con Messi en la goleada 4-0 en el desempate de la primera ronda ante Nashville, que Suárez se perdió por sanción.

Aterrizado en agosto desde Newell's Old Boys, el primer club de La Pulga en Argentina, Silvetti ya mostró su potencial en el reciente Mundial Sub-20 de la FIFA con tres goles que contribuyeron al avance de la Albiceleste hasta la final, perdida frente a Marruecos.

- Primera final del Este -

Cincinnati, segundo del Este en la fase regular, empatado a puntos con Miami, confiaba este domingo en su localía para pelear también por su primera final de conferencia.

La ofensiva liderada por el brasileño Evander, finalista al premio MVP de la temporada al igual que Messi, desestabilizó con su velocidad a la zaga rival en los primeros compases del juego, pero ninguno de sus remates pusiera en aprietos al arquero argentino Rocco Ríos Novo.

Empujada por sus 26.000 aficionados, la asfixiante presión de los locales cortaba los circuitos de pase del Inter, provocando peligrosas pérdidas de sus cerebros Sergio Busquets y Rodrigo de Paul.

El primer golpe de Miami fue producto de un error de Cincinnati, que aprovechó Jordi Alba para robar el balón en campo contrario.

El lateral habilitó a Messi, que hasta entonces había pasado inadvertido. El capitán abrió la pelota a la banda izquierda para Silvetti, que se la devolvió con un milimétrico centro que el Diez cabeceó picado a la red.

Aunque Miami retrasó más las líneas tras el gol, Cincinnati siguió encontrando grietas para poner en problemas a Ríos Novo.

El volante venezolano Ender Echenique desperdició la ocasión más clara del primer tiempo al plantarse en el área pequeña tras una asistencia del togolés Kévin Denkey pero su disparo salió demasiado cruzado.

Tras el descanso, los locales asumieron más riesgos en la retaguardia y Messi se los hizo pagar generando los otros tres goles.

En el primero recibió la pelota en el balcón del área y abrió a la izquierda para que Silvetti engatillara un espectacular disparo al palo contrario.

Las otras asistencias fueron dos deliciosos pases entre líneas desde su propio campo que dejaron el camino expedito para que Allende definiera en el mano a mano con el arquero.

El Inter celebró su primera clasificación a la final del Este desde su ingreso en la MLS en 2020 y se llenó de confianza para llegar a la final a partido único del 6 de diciembre.