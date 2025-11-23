×
Salcedo FC vence 2-0 a Delfines y asegura su clasificación a la liguilla

Ya en tiempo agregado (96´), Jairo Alegría selló la victoria con un golazo

    Expandir imagen
    Salcedo FC vence 2-0 a Delfines y asegura su clasificación a la liguilla
    La afición celeste volvió a abarrotar el Domingo Polonia.

    Salcedo FC defendió su casa con autoridad y venció 2-0 a Delfines del Este en un partido intenso disputado en el Estadio Domingo Polonia.

    El marcador se abrió al minuto 69 con el ingreso explosivo de Daniel Jamesley, quien solo necesitó nueve minutos en cancha para anotar su gol número 13 de la temporada, manteniéndose como máximo goleador de la liga.

    Ya en tiempo agregado (96´), Jairo Alegría selló la victoria con un golazo desde tres cuartos de cancha que desató la euforia en las gradas.

    Salcedo FC mantuvo su estilo

    Aunque Delfines planteó un juego físico y con constantes interrupciones, Salcedo FC mantuvo su estilo de toque y terminó imponiendo su ritmo en el segundo tiempo.

    • La afición celeste volvió a abarrotar el Domingo Polonia, donde la celebración fue total tras confirmar la clasificación a la liguilla de la LDF.
