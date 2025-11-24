Escándalo de apuestas deja al Agri Spor con solo siete jugadores y golpea de lleno al fútbol turco

La TFF, que asegura querer "limpiar" el fútbol turco, apartó también la semana pasada a 149 árbitros, igualmente hallados culpables de apuestas ilegales. ( FUENTE EXTERNA )

El fútbol turco continúa sumido en uno de los mayores escándalos de su historia reciente. Diecisiete futbolistas del Agri Spor, un modesto club de la cuarta división ubicado en el este del país, han sido suspendidos tras ser encontrados culpables de participar en apuestas ilegales. Las sanciones, que van desde 45 días hasta 12 meses, han dejado al equipo prácticamente desmantelado y con apenas siete jugadores disponibles para competir.

El club, que milita en la TFF 3. Lig (cuarta categoría del fútbol otomano), intentó transmitir un mensaje de resistencia en medio del caos. "Seguiremos luchando cueste lo que cueste", publicó la institución en su cuenta oficial de Facebook, consciente de que enfrenta un desafío deportivo sin precedentes.

La magnitud del caso es solo una parte de un problema sistémico que ha sacudido al fútbol turco. La Federación Turca de Fútbol (TFF) reveló recientemente que un total de 637 jugadores de la cuarta división fueron suspendidos por participar en apuestas deportivas, un número impactante para un nivel que cuenta con solo 64 equipos. Estas medidas llegaron después de que la TFF ya había tomado acciones similares contra 25 jugadores de la primera división y más de 350 futbolistas entre la segunda y la tercera.

Según la Federación, algunos de los implicados aseguraron que las apuestas correspondían a hechos de hace años y que actualmente ya no participaban en ese tipo de actividades. Sin embargo, la TFF ha adoptado una postura de "tolerancia cero" para sanear la competencia y preservar la integridad del deporte.

Ante la imposibilidad de presentar un once titular con futbolistas del plantel principal, el técnico del Agri Spor adelantó que recurrirá a jugadores del equipo juvenil para poder afrontar el próximo compromiso, una decisión que refleja la gravedad del momento y la improvisación a la que se ve obligado el club.

El escándalo no se limita a jugadores. La semana pasada, la TFF anunció además la suspensión de 149 árbitros, incluidos jueces de primera división, tras comprobar que también eran usuarios activos de plataformas ilegales de apuestas deportivas. El organismo describió el arbitraje como "una profesión de honor" y advirtió que quienes traicionen ese principio "no participarán nunca más en el fútbol turco".

Detenciones

El impacto institucional del caso continúa creciendo: seis árbitros y el presidente del Eyüpspor, equipo de primera división, fueron detenidos provisionalmente el 10 de noviembre en el marco de una amplia investigación judicial sobre presuntos amaños de partidos. El fiscal general de Estambul, encargado de la pesquisa, afirmó que las autoridades están dispuestas a "llegar hasta el final".

Lo que comenzó como un caso aislado se ha transformado en una crisis nacional que pone en entredicho la transparencia del fútbol turco, abre interrogantes sobre la magnitud del juego ilegal entre deportistas y obliga a los clubes más modestos, como Agri Spor, a sobrevivir en condiciones extremas mientras esperan que el panorama se aclare.