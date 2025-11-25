Real Madrid Leyendas y FC Barcelona Legends se enfrentarán en Santo Domingo el próximo 14 de marzo

Las boletas para el partido entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona saldrán a la venta este miércoles 26 de noviembre, informó la organización del choque, programado para disputarse en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Las entradas para asistir al partido podrán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma UEPA Tickets. La organización anunció oficialmente que el encuentro arrancará a las las 7:30 de la noche, un evento que reunirá a grandes figuras históricas de ambos clubes.

Se trata de uno de los partidos más atractivos del calendario internacional de eventos de exhibición, que permitirá al público dominicano disfrutar de una cita deportiva única con ídolos que marcaron una época en el fútbol mundial.

"Agradecemos la comprensión y el apoyo del público ante este cambio necesario para garantizar un evento de alta calidad y seguridad", indicó CBR Productions en su comunicado, en el cual señalaron que las boletas estarán a la venta a partir del miércoles 26 de noviembre y que todas las boletas previamente adquiridas mantienen su validez para la nueva fecha, así mismo precisa que los clientes que no puedan asistir al partido podrán solicitar reembolso a través de UEPA Tickets a partir del martes 25 de noviembre.

El respaldo

"Noche de Leyendas", que reunirá a legendarias estrellas del Real Madrid y del Barcelona en territorio dominicano, cuenta con el apoyo de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), de los Ministerios de la Presidencia (MINPRE), de Deportes (MIDEREC), de Viviendas y Edificaciones (MIVED), así como del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El pasado ocho de noviembre, las leyendas del Barca derrotaron 2-0 a las del Madrid ante 40 mil personas en San Salvador. Allí estuvieron figuras como Iker Casillas, Pavón, Karembeu, Pepe, McManaman, Guti y Baptista por el cuadro merengue, en tanto que los catalanes presentaron Vítor Baía, Carles Puyol, Fernando Navarro, Juan Pablo Sorín, Phillip Cocu, Yaya Touré, Ludovic Giuly, Nolito y Javier Saviola.

Para el siete de febrero se presentarán en San José, Costa Rica y se adelantan nombres como Iker Casillas y Ronaldinho.