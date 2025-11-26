Arsenal acaba con la imbatibilidad del Bayern, y queda como único invicto y líder de la Champions

El Arsenal ganó el duelo de invictos en la Champions este miércoles 26. ( FUENTE EXTERNA. )

En el partido más atractivo de la quinta jornada de la Liga de Campeones, entre dos de los tres equipos que permanecían invictos, el Arsenal superó por 3-1 al Bayern de Múnich, inflingiendo a los germanos la primera derrota de la temporada

Con esta victoria, y la derrota del Inter ante el Atlético de Madrid, el Arsenal queda líder en solitario de la liguilla de la Champions con un pleno de 15 puntos.

"El Bayern Múnich es el mejor equipo de Europa esta temporada. Probablemente ha sido el partido más duro tácticamente que hemos disputado", se felicitó Declan Rice, uno de los destacados en los londinenses.

"Tenemos hambre y deseo por ganar cada partido, aunque queda un largo camino" hasta conquistar los títulos, añadió el centrocampista.

El Bayern estaba avisado que uno de los armas principales del Arsenal es la pelota parada, pero cuando el equipo de Arteta ejecuta lo planeado de manera quirúrgica es casi imposible de defender.

En un córner sacado al primer palo por Bukayo Saka, hasta cinco jugadores Gunners se concentraron en el área pequeña germana, dificultando la salida de Manuel Neuer, que no llegó a la pelota y el neerlandés Jurrien Timber cabeceó a la red (22').

Peligro a pelota parada

Pero el Bayern no es de esos equipos que se rinda fácil y le bastó una jugada para empatar el partido: pase largo de Joshua Kimmich a derecha para Serge Gnabry y éste le mete al corazón del área, donde el joven Lennart Karl fusiló a David Raya con una media volea (32').

Es el segundo gol en Europa del joven centrocampista de 17 años (cumplirá 18 en febrero), que ya ha había estrenado contra el Brujas y que está llamado a ser una de las grandes estrellas del club bávaro en los próximos años.

Otras de las características del Arsenal de Mikel Arteta esla presión asfixiante al rival y el segundo gol Gunner nació de una recuperación de Declan Rice, que rápidamente montó una contra que acabó con el centro de Riccardo Calafiori y el remate a la red de Noni Madueke (70').

La superioridad londinense en la segunda parte quedó confirmada siete minutos después, con el 3-1 anotado por el brasileño Gabriel Martinelli, que también había salido desde el banquillo, culminando otra contra (77).

Giménez da triunfo al Atlético

Un gol en el descuento del uruguayo José Giménez dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1), este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, donde los italianos cortan en seco su pleno de triunfos.

La cabeza de Giménez (minuto 90+3) apareció providencialmente en un saque de esquina con el tiempo cumplido para dejar los tres puntos en el Metropolitano, después de que su compañero argentino Julián Álvarez (9') adelantara a los colchoneros en el inicio de partido y luego el polaco Piotr Zielinski (54') igualara provisionalmente para los visitantes.