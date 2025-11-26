Real Madrid sobrevive al infierno griego con Mbappé como salvador

Kylian Mbappé en acción con el Real Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

Kylian Mbappé se encargó de alejar los fantasmas de crisis del Real Madrid, al anotar cuatro goles en el triunfo del equipo español por 4-3 en su visita al Olympiacos este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Después de que el portugués Chiquinho adelantara a los griegos en el minuto 8, Mbappé apareció como un vendaval para firmar un triplete en un margen de menos de siete minutos (22', 24' y 29').

En la segunda mitad, el Olympiacos se resistió. Primero marcó de cabeza el iraní Mehdi Taremi (52'), antes de que el astro francés sellara su póker personal en el 60.

El tanto también de cabeza del marroquí Ayoub El Kaabi (81') reenganchó a los griegos e hizo sufrir al Real Madrid, que hasta el pitido final no respiró aliviado por los intentos a la desesperada de su rival.

Mbappé, con nueve tantos en esta Champions, se pone líder en solitario en la tabla de máximos anotadores, una posición que ya ostenta sólidamente en el campeonato español, ahí con 13 dianas.

Bálsamo para Xabi Alonso

Con 12 puntos de 15 posibles, el Real Madrid toma de nuevo impulso en la clasificación del grupo único de la Liga de Campeones, donde se puso quinto y se recupera tras su derrota ante el Liverpool (1-0) en la anterior jornada.

Ese revés en Anfield vino después acompañado de dos empates en LaLiga española (Rayo Vallecano y Elche), en los dos últimos partidos que había jugado el equipo blanco, por lo que había llegado a este encuentro en Grecia con el ambiente revuelto y Xabi Alonso recibiendo críticas por sus decisiones.

Esa sensación de crisis se acentuó para los hinchas merengues cuando Chiquinho, que un cuarto de hora después fue cambiado por lesión, batió con un tiro desde la frontal del área al guardameta ucraniano Andriy Lunin, que suplió al belga Thibaut Courtois, baja por enfermedad.

Fue entonces cuando apareció el astro francés Mbappé con la capa de superhéroe para rescatar a su equipo.

Empató primero en el 22 en un mano a mano tras recibir de Vinícius y luego puso ya por delante al Real Madrid en el 24 con un certero remate de cabeza a centro del turco Arda Güler.

Mbappé continuó con su festival con el tercero en el 29, esta vez con un tiro cruzado tras recibir de su compatriota Eduardo Camavinga.

En el 32, el atacante galo llegó a brindar una asistencia para un tanto de Vinícius, que tras una revisión en el VAR quedó anulado, mientras que cuatro minutos más tarde el también francés Aurélien Tchouaméni envió al larguero.