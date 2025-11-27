Inicia la venta de boletas para el partido Real Madrid Leyendas vs. Barcelona Legends en SD

Vista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se disputará el partido de exhibición entre el Real Madrid Leyendas vs. Barcelona Legends. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La organización del encuentro entre Real Madrid Leyendas y FC Barcelona Legends anunció que las boletas salieron a la venta ayer, 26 de noviembre, exclusivamente a través de UEPA Tickets, para el partido que se celebrará el próximo 14 de marzo, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El evento, uno de los más atractivos del circuito internacional de partidos de exhibición, reunirá en Santo Domingo a figuras históricas de ambos clubes, ofreciendo al público la oportunidad de ver en acción a futbolistas que marcaron época en el balompié mundial.

Plataforma para la compra de boletas

La organización exhortó a los aficionados a adquirir sus entradas con anticipación, tomando en cuenta el alto interés que suele generar este tipo de duelos y la limitada disponibilidad de localidades.

El choque entre Real Madrid Leyendas y Barcelona Legends promete una noche de espectáculo deportivo, nostalgia y alta convocatoria en el principal estadio del país, consolidando a Santo Domingo como sede de grandes eventos internacionales.

Las entradas para asistir al partido podrán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma UEPA Tickets.