LaLiga de España cede sus derechos de TV de 2027 a 2032 por más de USD 7.000 millones

LaLiga de España sigue mostrando su crecimiento. ( FUENTE EXTERNA )

La cadena DAZN y Telefónica, propietaria de la plataforma Movistar Plus++, han renovado sus derechos de transmisión para el campeonato español de fútbol durante cinco temporadas, de 2027 a 2032, por 6.135 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares), anunció el viernes el presidente de LaLiga.

"Telefónica y DAZN renovarán con 5 partidos por jornada, consolidándose como socios estratégicos", celebró Javier Tebas en X.

LaLiga "superará los 6.135 millones de euros en ingresos audiovisuales domésticos en el ciclo 2027/28–2031/32, un 9% más que el periodo anterior", continuó.

Los derechos televisivos se han convertido en un tema central en el fútbol, ya que los ingresos generados forman una parte importante de los presupuestos de muchos clubes profesionales, tanto en España como en otros campeonatos europeos.

"En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LaLiga siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante", señaló en un comunicado Tebas.

"Este resultado refleja la solidez de nuestro producto y la confianza de los operadores", agregó.

DAZN y Movistar Plus++, propiedad del gigante español de telecomunicaciones Telefónica, ya son los dos emisores exclusivos en España de los diez partidos de LaLiga cada fin de semana, en un ciclo de derechos televisivos que finaliza en 2027.