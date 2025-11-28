Entrenador del Palmeiras dice que reaccionarán en la final de la Libertadores,"cuando nadie cree"

Jugadores de Palmeiras participan en un entrenamiento este viernes, en Lima (Perú). Palmeiras y Flamengo definen este sábado en Lima al primer "tetracampeón" brasileño de la Copa Libertadores, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica. ( EFE/ PAOLO AGUILAR )

El Palmeiras llega a la final de la Libertadores del sábado contra el Flamengo tras una racha de cinco partidos sin ganar, pero su entrenador, el portugués Abel Ferreira, advirtió este viernes de la capacidad del equipo paulista de reaccionar cuando "nadie cree".

"Es un equipo con espíritu ganador (...), capaz de dar la vuelta a los resultados cuando nadie cree", comentó Ferreira, de 46 años, en la rueda de prensa previa al compromiso en el Estadio Monumental de Lima.

Ocurrió así en las semifinales del torneo continental: el Verdão respondió con una goleada 4-0 ante Liga de Quito en la vuelta, tras haber perdido 3-0 en la ida, consiguiendo su pase a la final del mayor torneo de clubes del fútbol sudamericano.

"Una cosa es el campeonato brasileño y otra la Copa Libertadores (...). Llegamos (a la final) con mérito, consistencia y talento", resaltó el técnico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/9c93140e34df98a659963e826d58e0cef8638530w-76664a43.jpg Jugadores de Palmeiras y su entrenador, Abel Ferreira (d), saludan a los aficionados que los animan frente al centro de entrenamiento del club este domingo, en São Paulo (Brasil). La afición del Palmeiras montó una gran fiesta, donde desplegaron multitud de banderas gigantes, cantaron al ritmo de una comparsa y encendieron bengalas, para animar al equipo con miras a la final de la Copa Libertadores del próximo sábado contra el Flamengo, en el Estadio Monumental de Lima. (EFE/ SEBASTIAO MOREIRA.)

Su equipo ha perdido fuelle en el Brasileirão, a cinco puntos del líder, precisamente el Flamengo, con dos partidos por delante.

Entrenador más laureado del club de Sao Paulo, con diez títulos, Ferreira tiene la posibilidad de convertirse en el tercer técnico tricampeón de la Copa Libertadores, después de las conquistas de 2020 y 2021 en su ciclo de cinco años con el Palmeiras.

Hazaña personal

Los únicos que lo han logrado son los argentinos Carlos Bianchi, que alzó el trofeo en cuatro ocasiones, y Osvaldo Zubeldía, en tres.

"Sinceramente no pienso en eso (...). Más que en si soy el primero, el segundo o el tercero, tengo la conciencia tranquila de si hice todo para preparar a mis jugadores", expresó. "No es Abel, es Palmeiras".

Sí resaltó que estar "tres veces (en una final de Libertadores) no es coincidencia".

Evitó hacer comparaciones con la final de 2021, en la que el Palmeiras derrotó al Flamengo en Montevideo.

"Cada una de las finales fueron en un contexto diferente, la única coincidencia es el trabajo y el sacrificio", manifestó.