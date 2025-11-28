Fanático del Palmeiras muere en accidente antes del partido final de Libertadores 2025 en Lima

Hinchas de Palmeiras reaccionan este viernes, previo al partido de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras que se disputará este sábado en el estadio Monumental, en Lima (Perú). ( EFE/ JOSÉ JACOME )

Un hincha de Palmeiras que había viajado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores 2025 contra Flamengo falleció este viernes en un accidente de tránsito, informó la policía peruana.

"Se ha producido el deceso de un hincha de Palmeiras en un accidente de tránsito de un autobús", dijo a la AFP el jefe de la región policial Lima, el general Felipe Monroy.

El accidente se produjo en la tarde en la autopista periférica que recorre la bahía de Lima, a bordo de un bus turístico repleto de hinchas eufóricos del Palmeiras.

"El hincha no se percató que el vehículo pasaba bajo un puente peatonal y fue impactado en la cabeza por su estructura", indicó el oficial.

La víctima Caue Brunelli, de 38 años, fue trasladado en ambulancia a una clínica limeña donde "confirmaron su deceso".

Ciudad abarrotada

Más de 50 mil hinchas de Flamengo y Palmeiras llegaron a la capital peruana para asistir el sábado a la final de la Libertadores.

Las autoridades peruanas desplegaron más de 1.600 policías para garantizar la seguridad del juego en Lima, ciudad que se halla bajo estado de emergencia por la ola de extorsiones y asesinatos a sueldo del crimen organizado.

El Fla es el club más popular de Brasil, mientras que el Verdão, cuadro más veces campeón de la liga brasileña, con doce estrellas, cuenta también con una fiel fanaticada.

El ganador se convertirá en el primer equipo brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones. Independiente de Argentina, con siete coronas, es el cuadro más laureado del certamen.