×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Libertadores 2025
Libertadores 2025

Flamengo y Palmeiras ya entrenan para la gran final de la Libertadores 2025 que será este sábado 29

Mientras los equipos practicaron a puerta cerrada, miles de fanáticos brasileños han llenado de alegría y colorido las calles de Lima

    Expandir imagen
    Flamengo y Palmeiras ya entrenan para la gran final de la Libertadores 2025 que será este sábado 29
    Fanáticos del Flamengo se reúnen este jueves, previo al partido de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras que se disputará el sábado en el estadio Monumental, en Lima (Perú). (EFE/ PAOLO AGUILAR)

    Flamengo y Palmeiras cumplieron este jueves sus primeras sesiones de entrenamiento en Lima, donde el próximo sábado jugarán la final de la Copa Libertadores 2025.

    Los finalistas del principal torneo de clubes del fútbol sudamericano trabajaron a puerta cerrada en la tarde, mientras sus aficionados llenaban las calles de la capital de Perú.

    Centenares de torcedores del ¨Fla¨ se concentraron en el turístico distrito de Miraflores con banderas y camisetas del equipo.

    Aficionados de ambos clubes recibieron a los planteles en sus hoteles de concentración.

    El Palmeiras desarrolló su sesión de práctica en el Estadio Alejandro Villanueva, casa del club Alianza Lima.

    Altas expectativas

    "Es un sueño poder estar aquí, disfrutando de este momento especial", comentó el mediocampista Allan en declaraciones divulgadas por el club paulista.

    "Es el partido más importante del año y requiere concentración y esfuerzo extra", agregó el jugador de 21 años.

    El Flamengo, en tanto, trabajó en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), sede de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

    Allí, los jugadores fueron recibidos con camisetas de la selección de Perú con sus nombres sobre los dorsales, según un video del equipo de Rio de Janeiro en redes sociales.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.