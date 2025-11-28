Messi está cerca de su primera final con el Inter de Miami en la MLS

Fotografía cedida por el Inter Miami CF que muestra al Jugador argentino Lionel Messi durante un entrenamiento este viernes, en Miami (Estados Unidos). ( EFE )

El Inter Miami tiene su primera final de la MLS al alcance en el duelo del sábado ante el New York City, que afronta como favorito gracias a la incontenible racha goleadora de Lionel Messi.

A sus 38 años, el astro argentino ha contribuido a los 12 tantos con los que el Inter avanzó en playoffs hasta la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana del sábado.

En los cuatro partidos de eliminatorias, Messi convirtió seis tantos y repartió dos asistencias, además de participar decisivamente en las otras cuatro dianas.

Apeados Nashville SC y FC Cincinnati, Miami recibirá en su estadio al New York City a partir de las 5:00 pm hora de República Dominicana en el duelo que define al representante del Este en la gran final del 6 de diciembre.

Ese mismo día chocarán en el Oeste el San Diego FC, gran revelación de la MLS en su temporada de debut, y el Vancouver Whitecaps que lidera el alemán Thomas Müller.

De los cuatro equipos en liza, New York City es el único que ha jugado previamente una final, con su triunfo en 2021.

Trayectoria hacia la final

Quinto sembrado del Este, la franquicia neoyorquina acudirá al Chase Stadium rebosante de confianza tras eliminar al Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular, de la mano de su peligroso trío de atacantes argentinos: Agustín Ojeda, Nico Fernández y el veterano Maxi Morales.

La velocidad y pólvora de sus compatriotas representan una amenaza para la pizarra de Javier Mascherano, quien desde octubre ha logrado recomponer la defensa del Inter, el punto débil en las últimas temporadas.

El Jefecito, debutante este año como entrenador de club, tuvo un perfil poco intervencionista en sus primeros meses pero en la fase culminante del curso no le ha temblado el pulso para grandes decisiones.

La más trascendente la tomó el domingo enviando al banco a un peso pesado como Luis Suárez en beneficio de Mateo Silvetti, un dinámico punta argentino de 19 años que se entendió a la perfección con Messi en la paliza 4-0 en la cancha del FC Cincinnati.