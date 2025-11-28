Miami apunta a su primera final de MLS con Messi en estado de gracia

<app-viewer-title></app-viewer-title>

El Inter Miami tiene su primera final de la MLS al alcance en el duelo del sábado ante el New York City, que afronta como favorito gracias a la incontenible racha goleadora de Lionel Messi.

A sus 38 años, el astro argentino ha contribuido a los 12 tantos con los que el Inter avanzó en playoffs hasta la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana del sábado.

En los cuatro partidos de eliminatorias, Messi convirtió seis tantos y repartió dos asistencias, además de participar decisivamente en las otras cuatro dianas.

Apeados Nashville SC y FC Cincinnati, Miami recibirá en su estadio al New York City a partir de las 18H00 locales (23H00 GMT) en el duelo que define al representante del Este en la gran final del 6 de diciembre.

Ese mismo día chocarán en el Oeste el San Diego FC, gran revelación de la MLS en su temporada de debut, y el Vancouver Whitecaps que lidera el alemán Thomas Müller.

De los cuatro equipos en liza, New York City es el único que ha jugado previamente una final, con su triunfo en 2021.

Quinto sembrado del Este, la franquicia neoyorquina acudirá al Chase Stadium rebosante de confianza tras eliminar al Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular, de la mano de su peligroso trío de atacantes argentinos: Agustín Ojeda, Nico Fernández y el veterano Maxi Moralez.

La velocidad y pólvora de sus compatriotas representan una amenaza para la pizarra de Javier Mascherano, quien desde octubre ha logrado recomponer la defensa del Inter, el punto débil en las últimas temporadas.

"Hasta hoy competimos bien, pero todavía no conseguimos nada", advirtió Mascherano en rueda de prensa. Pronosticó un duelo "complicado" ante un rival que, subrayó, "se ganó el derecho de estar en la final de conferencia" y ha logrado victorias actuando a domicilio.

El DT pidió además mantener el enfoque ante la trascendencia del duelo. "No podemos dejar que todo el ambiente que hay alrededor nos confunda", advirtió y remarcó que la clave será salir con determinación "desde el primer minuto".

El Jefecito, debutante este año como entrenador de club, tuvo un perfil poco intervencionista en sus primeros meses pero en la fase culminante del curso no le ha temblado el pulso para grandes decisiones.

La más trascendente la tomó el domingo enviando al banco a un peso pesado como Luis Suárez en beneficio de Mateo Silvetti, un dinámico punta argentino de 19 años que se entendió a la perfección con Messi en la paliza 4-0 en la cancha del FC Cincinnati.

- El hambre de Messi -

Para el Inter, las expectativas de llegar a su primera final resultan tan elevadas como los riesgos de cerrar otro año sin un solo título.

El proyecto más ambicioso que ha visto la MLS en sus 30 años, aún más reforzado con el reciente fichaje de Rodrigo De Paul, no ha cumplido aún su promesa de dominar el fútbol norteamericano.

Esta es su última oportunidad de conseguirlo con el núcleo de figuras que aterrizó junto a Messi a mediados de 2023, ya que los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba colgarán las botas al final de estas eliminatorias.

"Estoy confiado de que todo va a ir bien y creo que este año tenemos muchas posibilidades", manifestó el miércoles Jordi Alba.

Messi, de su lado, sí ha extendido su contrato hasta 2028 pero cada semana demuestra su hambre por alcanzar la final de diciembre, en la que el Inter tendría también la localía.

- Müller amenaza a San Diego -

La final del Oeste, que arrancará a las 00H00 GMT del domingo, medirá a sus dos mejores equipos con diferencia de la temporada.

Empatados a puntos en lo alto de la tabla, el San Diego FC contará con la ventaja de campo frente a Vancouver para dar otro paso en una campaña inaugural de ensueño.

Los californianos ya firmaron la mejor fase regular de una franquicia debutante y ahora sueñan con emular al Chicago Fire, que en 1998 se coronó campeón en su año de ingreso en la MLS.

La principal incógnita del sábado es el posible regreso al once del mexicano Hirving "Chucky" Lozano, apartado de la titularidad desde su incidente de octubre con el técnico Mikey Varas.

El mediapunta danés Anders Dreyer, autor de cuatro goles en cuatro juegos de playoffs, es el gran referente actual de San Diego al igual que Thomas Müller lo es del Whitecaps.

El campeón mundial alemán, de 36 años, acumula ocho goles en 10 juegos con los canadienses en su intento por coronarse por primera vez fuera del Bayern de Múnich.

