Flamengo, con todo servido para firmar el doblete de Brasileirão y Libertadores

Jugadores de Flamengo celebran con el trofeo al ganar la Copa Libertadores ante Palmeiras este sábado, en el estadio Monumental U, en Lima (Perú). ( EFE/ PAOLO AGUILAR )

Cuatro días después de ganar la Copa Libertadores, Flamengo puede hacer el doblete y proclamarse campeón del Brasileirão por octava vez en su historia si gana este miércoles en el Maracaná al Ceará, en la penúltima jornada del campeonato.

Al Fla le bastaría también un empate o una derrota de su perseguidor Palmeiras en casa del Atlético Mineiro, para ganar su primera liga en cinco años.

A falta de dos partidos, el club más popular de Brasil, que dirige Filipe Luís, cuenta con una ventaja de cinco puntos sobre el Verdão, su víctima en la final continental del sábado en Lima (1-0).

Todavía con la resaca por el récord brasileño de cuatro Libertadores ganadas y la multitudinaria celebración en las calles de Rio de Janeiro el domingo, los rubro-negros se preparan para igualar la gesta de 2019, cuando con Filipe Luís en el campo consiguieron el doblete por primera vez.

"Fue muy difícil llegar hasta aquí, hubo muchos sacrificios individuales y colectivos. Lo logramos", destacó el técnico tras derrotar a los paulistas.

El Mengão tiene su octavo trofeo de liga a una caricia, pues recibirá a un equipo que lucha por evitar el descenso.

Duelo de subcampeones

Tras un buen inicio de Brasileirão, Ceará (14°) llega al final del torneo con la menor distancia respecto a la zona de descenso en todo el año (dos puntos) y está obligado a puntuar si no quiere jugarse la permanencia en la última jornada, el fin de semana.

"No ganamos, pero conseguimos al menos sumar un punto en esta recta final, que es muy importante, porque de cierta forma terminamos otra jornada fuera de esta zona de confusión", declaró el entrenador Léo Condé tras empatar 1-1 en casa el domingo contra Cruzeiro (3°).

Aunque los focos de la 37ª jornada estarán fijados en el Maracaná, Palmeiras se jugará sus restos en Belo Horizonte ante Mineiro (13°), en un duelo entre los dos perdedores de las finales de la Libertadores y la Copa Sudamericana.

Tras sumar dos de los últimos 15 puntos en juego, el Verdão perdió el liderato y prácticamente entregó el título al Flamengo, su gran rival de los últimos años.

"Lucharemos hasta el final", declaró no obstante el capitán palmeirense, el paraguayo Gustavo Gómez.