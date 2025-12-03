Presidente de la FIFA y Donald Trump volverán a compartir escenario en el sorteo de la Copa Mundial

Donald Trump (Centro), la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (Izquierda) y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvieron presentes la final de la Copa Mundial de Clubes. ( FUENTE EXTERNA. )

Gianni Infantino conquistó a Donald Trump desde su primera visita a la Casa Blanca en 2018, cuando le entregó al presidente estadounidense una enorme tarjeta roja bromeando con que podría usarla cuando quisiera "echar a alguien".

Trump, encantado, no perdió tiempo en mostrarle la cartulina al grupo de prensa reunido. Lo que parecía un intercambio juguetón entre el patrón del fútbol mundial y el líder estadounidense resultó ser el inicio de una de las alianzas más controvertidas del deporte actual.

El próximo viernes, ambos dirigentes tendrán en Washington una nueva oportunidad de exhibir su complicidad bajo los focos del sorteo del Mundial.

Desde aquella primera visita, Infantino ha sido invitado al Despacho Oval de forma asidua, desplegando elogios al liderazgo de Trump a medida que se acerca el gran evento, que Estados Unidos organizará junto a sus vecinos México y Canadá.

Dos años después, en una cena durante el Foro Económico Mundial de Davos, Infantino describió a Trump como "definitivamente un deportista", comparando el carácter del republicano con el de atletas de élite.

"He tenido la suerte en mi vida de encontrarme con algunos de los deportistas más talentosos en el fútbol. Y el presidente Trump está hecho del mismo tipo de fibra", afirmó.

Interés mutuo

La determinación de Infantino por cultivar una relación cercana con Trump puede estar arraigada en el pragmatismo.

Estados Unidos, principal mercado deportivo mundial, albergará el grueso de partidos de la mayor Copa del Mundo de la historia, con 48 selecciones, y los desafíos logísticos no son menores.

"Gianni obviamente tiene una relación muy cercana con Trump y está aprovechándola porque ambas partes tienen un interés mutuo en que 2026 funcione", dijo a la AFP John Zerafa, un experimentado estratega de comunicaciones deportivas basado en Reino Unido.

Al mismo tiempo esta amistad le ha costado a Infantino severas críticas por cruzar la frontera, a menudo nebulosa, que divide el deporte de la política.

Además de sus frecuentes viajes a Washington, Infantino también ha aparecido junto a Trump en el escenario geopolítico.

En octubre generó sorpresa internacional al asistir, por invitación de Trump, a la cumbre por la paz en Gaza celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde el líder estadounidense copresidió las conversaciones en presencia de numerosos dignatarios mundiales.

"El papel del presidente Trump ha sido absolutamente fundamental y crucial en el proceso", dijo Infantino después. "Sin el presidente Trump, no habría paz".