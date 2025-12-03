A pesar de perder una final, Universidad O&M FC se clasifica a la Concacaf Champions Cup 2026

El equipo de la Universidad O&M celebra uno de sus goles en el partido de vuelta de la final de la Copa del Caribe Concacaf 2025. ( FUENTE EXTERNA. )

La Copa del Caribe Concacaf 2025 concluyó con un empate 2-2 del Mount Pleasant FA contra el club de la Universidad O&M FC, y el primero consiguió una victoria global de 3-2 en el partido de vuelta de la final del martes en el Independence Park de Kingston, Jamaica.

Mount Pleasant FA se convirtió en el segundo equipo jamaicano en ganar el torneo después de que el Cavalier FC se llevara la corona en la edición de 2024.

De todas maneras el club universitario representativo de República Dominicana, por ser finalista del torneo, se clasificó a la versión 2026 de la Concacaf Champions Cup, competición en la que participan los equipos de mejor rendimiento del año anterior en las ediciones de las Copas de la región.

Honores y distinsiones

Tanto jugadores del Universidad O&M FC como del Cibao FC recibieron premios a los mejores desempeños de la justa futbolera caribeña.

Herard Frantzety finalizó el torneo con el Premio al máximo goleador, por sus cinco conquistas con el O&M FC. El delantero haitiano fue una amenaza durante todo el torneo, anotando un gol en la final y también en ambos partidos de semifinales.

Frantzety también realizó dos goles en la victoria por 3-1 sobre el SV Robinhood (Surinam) en la fase de grupos de la Copa Caribe de la Concacaf.

Mientras que Edwarlyn Reyes del Cibao FC brilló durante todo el torneo como una de las estrellas emergentes y se alzó con el Premio al Mejor Jugador Joven.

El lateral izquierdo de 21 años contribuyó con un disparo, tres centros exitosos, cuatro pases clave, 15 tacleadas ganadas, 17 despejes y 12 intercepciones en ocho partidos como titular.

El Universidad O&M FC recibió el Premio Fair Play por ser uno de los equipos más disciplinados del torneo. En su debut en la Copa del Caribe de la Concacaf, el equipo dominicano desafió las probabilidades y logró una convincente actuación en la final, quedándose a las puertas de su primer trofeo, pero asegurando un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.