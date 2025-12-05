Los doce grupos del Mundial de Norteamérica 2026

Los grupos se exhibirán al final del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center en Washington DC, EE.UU., el 5 de diciembre de 2025. ( EFE )

El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados en los Grupos D, A y B, respectivamente.

A continuación los 12 grupos de la Copa del Mundo norteamericana, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año:

Grupo A

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Playoff UEFA D

Grupo B

Canadá, Ganador Playoff UEFA A, Catar, Suiza

Grupo C

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia

Ganador Playoff UEFA C

Grupo E

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F

Países Bajos, Japón, Ganador Playoff UEFA B, Túnez

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I

Francia, Senegal, Ganador Repechaje 1, Noruega

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K

Portugal, Ganador Repechaje 2, Uzbekistán, Colombia

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

México y Sudáfrica volverán a jugar el partido inaugural en Mundial de 2026

México, uno de los tres anfitriones del Mundial de 2026, se enfrentará a Sudáfrica en el partido de apertura del torneo el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana.

El sorteo del evento, llevado a cabo este viernes en Washington, determinó el mismo juego inaugural que en la cita de 2010 en Sudáfrica, cuando los entonces anfitriones empataron 1-1 ante México en Soweto.

Las dos selecciones quedaron encuadradas en el Grupo A junto a Corea del Sur y al ganador de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El Tri, dirigido de nuevo por Javier Aguirre, subirá de esta forma el telón de un Mundial por sexta vez en su historia, récord de la competición por delante de las cuatro de Brasil y Alemania.

Hasta ahora México nunca salió con victori

a de esos partidos inaugurales.

En 1930 cayó en el estreno contra Francia (4-1), al igual que hizo frente a Brasil (4-0) en 1950 y Suecia (3-0) en 1958.

La primera vez que organizó el Mundial en 1970, México empató con la Unión Soviética (0-0) en el estadio Azteca, y terminó también en tablas ante Sudáfrica en 2010.

La Copa del Mundo de 2026, que también albergarán Estados Unidos y Canadá, se prolongará hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.