×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Copa Mundial
Copa Mundial

Los doce grupos del Mundial de Norteamérica 2026

Las 48 selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno

    Expandir imagen
    Los doce grupos del Mundial de Norteamérica 2026
    Los grupos se exhibirán al final del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center en Washington DC, EE.UU., el 5 de diciembre de 2025. (EFE)

    El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados en los Grupos D, A y B, respectivamente.

    A continuación los 12 grupos de la Copa del Mundo norteamericana, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año:

    Grupo A

    México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Playoff UEFA D

    Grupo B

    Canadá, Ganador Playoff UEFA A, Catar, Suiza

    Grupo C

    Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

    Grupo D

    Estados Unidos, Paraguay, Australia

    Ganador Playoff UEFA C

    Grupo E

    Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

    Grupo F

    Países Bajos, Japón, Ganador Playoff UEFA B, Túnez

    Grupo G

    Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

    Grupo H

    España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

    Grupo I

    Francia, Senegal, Ganador Repechaje 1, Noruega

    Grupo J

    Argentina, Argelia, Austria, Jordania

    Grupo K

    Portugal, Ganador Repechaje 2, Uzbekistán, Colombia

    Grupo L

    Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

    México y Sudáfrica volverán a jugar el partido inaugural en Mundial de 2026

    México, uno de los tres anfitriones del Mundial de 2026, se enfrentará a Sudáfrica en el partido de apertura del torneo el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana.

    El sorteo del evento, llevado a cabo este viernes en Washington, determinó el mismo juego inaugural que en la cita de 2010 en Sudáfrica, cuando los entonces anfitriones empataron 1-1 ante México en Soweto.

    • Las dos selecciones quedaron encuadradas en el Grupo A junto a Corea del Sur y al ganador de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

    El Tri, dirigido de nuevo por Javier Aguirre, subirá de esta forma el telón de un Mundial por sexta vez en su historia, récord de la competición por delante de las cuatro de Brasil y Alemania.

    Hasta ahora México nunca salió con victori

    RELACIONADAS

    a de esos partidos inaugurales.

    En 1930 cayó en el estreno contra Francia (4-1), al igual que hizo frente a Brasil (4-0) en 1950 y Suecia (3-0) en 1958.

    La primera vez que organizó el Mundial en 1970, México empató con la Unión Soviética (0-0) en el estadio Azteca, y terminó también en tablas ante Sudáfrica en 2010.

    La Copa del Mundo de 2026, que también albergarán Estados Unidos y Canadá, se prolongará hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.