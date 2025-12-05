Ya están los grupos del Mundial de Fútbol 2026: Haití cayó con Brasil

Vista general del escenario durante el sorteo del Bombo 2 del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center en Washington DC, EE. UU. ( EFE/EPA/SHAWN THEW )

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó un hito en la historia del fútbol al definir los grupos de un torneo que reunirá a 48 selecciones, la cifra más alta desde la creación del campeonato.

La ceremonia se celebró en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., y estuvo repleta de celebridades, música y momentos inesperados.

Uno de los más comentados fue la presencia del expresidente Donald Trump, quien asistió al evento y recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento que generó aplausos y sorpresa entre los asistentes.

Figuras del deporte y el entretenimiento como Kevin Hart, Heidi Klum, Tom Brady, Robbie Williams, Shaquille O´Neal, Rio Ferdinand y Wayne Gretzky también participaron en la gala, aportando un toque de espectáculo al tradicional sorteo.

Los grupos

En el ámbito deportivo, los 12 grupos de cuatro equipos quedaron definidos, dando forma al nuevo formato del Mundial:

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea (ganador del Playoff D)

Grupo B: Canadá, Catar, Suiza (ganador del Playoff B)

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia (ganador del Playoff C)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez (ganador del Playoff B)

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal (ganador del Playoff 2), Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal (ganador del Playoff 1), Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con un encuentro entre México y Sudáfrica, una cita simbólica que une a dos naciones anfitrionas históricas: Sudáfrica fue la primera nación africana en albergar un Mundial en 2010, y México será el primer país en hacerlo por tercera vez.

El sorteo también confirmó uno de los cruces más esperados de la fase de grupos: Estados Unidos contra Australia, un duelo inédito en torneos oficiales. Con los grupos definidos y los playoffs por resolverse en marzo de 2026, comienza la cuenta regresiva para el evento deportivo más grande del planeta.

