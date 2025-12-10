El City noquea al Real Madrid, PSG se atasca en Bilbao y Arsenal sigue imparable

Erling Haaland marcó el segundo gol que hundió al Real Madrid ( FUENTE EXTERNA. )

El Manchester City agravó la crisis del Real Madrid al imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu este miércoles en el gran duelo de la sexta jornada de Champions, en la que el Athletic resistió con un empate 0-0 ante el todopoderoso PSG y el líder Arsenal mantuvo su pleno de victorias.

Con la atmósfera cargada desde hace semanas el Bernabéu, el partido tenía aires de ultimátum para el entrenador vasco Xabi Alonso.

Los blancos golpearon primero con el gol del brasileño Rodrygo Goes (28'), pero los Citizens no tardaron en remontar, con las dianas de Nico O'Reilly (35') y el penal convertido por Erling Haaland (43').

"El partido fue un poco caótico, no pudimos controlarlo realmente. Al final nos hicimos con la victoria, súpercontento", reaccionó el noruego en el difusor TNT Sports.

El Real Madrid cae a la séptima posición (12 puntos) del grupo único de 36 equipos, y pese a que se mantiene en el Top 8 que accede directamente a octavos, la sensación es de crisis total, tras dos victorias en los últimos ocho partidos.

"Es un momento complicado para él (Xabi Alonso) también. Las cosas no están saliendo", lamentó tras el partido Rodrygo, que celebró su gol abrazándose con su entrenador.

El Manchester City (4º, 13 pts) recupera el rumbo tras caer en la jornada previa 2-0 contra el Bayer Leverkusen, e iguala a puntos (13) con el vigente campeón París Saint-Germain (3º).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/d30770f7784decf785792b4d4f4ba8bec6489d2e-d6567c93-bb2671ac.jpg El puesto de Xabi Alonso está en peligro en el banco del Real Madrid. (EFE.)

El Athletic se mantiene en la pelea

Los parisinos no pasaron del empate 0-0 contra el Athletic en San Mamés, frenados una y otra vez por una gran actuación del aquero Unai Simón.

"Un punto muy trabajado. Les hemos intentado presionar alto. Ellos cuando nos salvaban la presión eran peligrosos pero bueno. Hemos tenido diez minutos malos en el comienzo del segundo tiempo pero el resto hemos estado bastante bien. Seguimos en la pelea", resumió el técnico del Athletic Ernesto Valverde.

Con cinco puntos en su casillero, los Leones se jugarán el acceso al repechaje de acceso a octavos en las últimas dos jornadas, que se disputarán en enero.

El líder Arsenal mantuvo en Brujas su pleno de victorias (3-0) y queda a un paso de sellar su boleto directo a octavos de final.

Un doblete de Noni Madueke (25' y 47') y un golazo del brasileño Gabriel Martinelli (56') aseguraron en Bélgica su sexta victoria en otros tantos partidos, que permite a los londinenses encarar las dos últimas jornadas contra Inter y Kairat Almaty con los deberes prácticamente hechos.

Entre los equipos en los puestos 9º-24º, que clasifican a un repechaje previo a octavos, destaca el Borussia Dortmund (10º, 11 pts), que pese a haberse adelantado en dos ocasiones con goles de Julian Brandt (18' y 51'), empató 2-2 contra el modesto Bodo/Glimt (32º) noruego.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/richardrios-6d715227.jpg Richard Ríos del Benfica. (FUENTE EXTERNA.)

Nápoles en apuros, Juve reacciona

El mismo resultado se dio en el BayArena entre Bayer Leverkusen (20º, 9 pts) y Newcastle (12º, 10 pts).

Las Urracas remontaron en la segunda mitad el temprano gol contra su portería del brasileño Bruno Guimaraes (13'), y cuando parecía que iban a volar a Inglaterra de vuelta con tres puntos, el español Álex Grimaldo, héroe habitual del Werkself, devolvió el empate al marcador (88').

El Nápoles, vigente campeón y actual colíder de la Serie A, sige sufriendo en Europa: con gol (20') y asistencia (49'), el colombiano Richard Ríos guió en Lisboa la victoria 2-0 del Benfica de Jose Mourinho, que con seis puntos sigue en liza para optar al repechaje en el que se mantiene el Nápoles (23º, 7 pts) pese a la derrota.

Por su parte, la Juventus (17ª, 9 pts) sí logró vencer pese a la resistencia que planteó el modesto Pafos chipriota: en seis minutos, y con goles del estadounidense Weston McKennie (67') y del canadiense Jonathan David (73'), los Bianconeri lograron sumar su segunda victoria europea, que además ha llegado de forma consecutiva.

En la lucha por evitar la eliminación, el Villarreal, que solo suma 1 punto tras seis jornadas, quedó virtualmente eliminado tras caer 3-2 contra el Copenhague (24º, 7 pts).

Sí reaccionó el Ajax (34º, 3 pts), cuatro veces campeón de Europa pero que arrancó la sexta jornada como colista, luego de pleno de cinco derrotas. Los neerlandeses perdían 2-1 en Bakú contra el Qarabag, pero remontaron 4-2.