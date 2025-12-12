Copa Malta Morena anuncia un nuevo formato y categorías oficiales para su edición 2026

Juan Báez y Nelfa Núñez se dirigen a las entrenadores y encargados presentes en el lanzamiento de la edición 2026 de la Copa Malta Morena. ( FUENTE EXTERNA )

La Copa Malta Morena, el evento de fútbol escolar más importante de la República Dominicana, anunció un rediseño integral de su estructura competitiva a partir de su edición 2026.

La organización del evento informó que, tras un proceso de análisis técnico, consultas con la comunidad educativa y evaluación del impacto alcanzado en años recientes, el torneo evolucionará hacia un modelo unificado con dos categorías oficiales que modernizan y amplían su alcance deportivo y formativo.

Una plataforma consolidada

Luego de la experiencia piloto implementada en 2025, donde se ejecutaron competencias paralelas para distintos rangos de edad, los organizadores concluyeron que había llegado el momento de redefinir el evento para garantizar sostenibilidad, crecimiento ordenado y mayor aporte al desarrollo escolar y futbolístico del país.

El nuevo enfoque elimina la multiplicidad de copas previas y establece una sola identidad, simplificada bajo la marca Copa Malta Morena, con proyección de incluir alrededor de 140 equipos en la competencia.

Como es tradición, la competencia se disputará en formato de fútbol 11 vs 11, bajo las normativas y regulaciones del reglamento oficial.

Las dos nuevas categorías oficiales

A partir de 2026, la Copa Malta Morena se disputará exclusivamente en:

U15 (Middle school)

Permitirá la participación de jugadores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.

Se organizará bajo un formato regional, dividido en Región Cibao y Región Gran Santo Domingo y Este.

Los equipos campeones de cada región disputarán la final nacional, cuya sede será anunciada oportunamente.

U18 (High school)

Incluirá jugadores nacidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011.

De forma excepcional, se permitirá la participación de estudiantes de 18 años, siempre que cursen su último año de bachillerato y lo certifiquen mediante documentación académica.

Su estructura de competencia se dividirá en dos fases clasificatorias y una fase final, denominada Malta Morena Champions, integrada por 16 equipos masculinos y 8 equipos femeninos.

La competencia se organizará bajo un formato regional, dividido en Región Cibao y Región Gran Santo Domingo y Este.

Los equipos campeones de cada región disputarán la final nacional, cuya sede será anunciada oportunamente.

Una evolución estratégica

Los organizadores destacaron que estas modificaciones responden a un plan de largo plazo orientado a fortalecer la plataforma deportiva, asegurar la continuidad del talento escolar y brindar una experiencia competitiva uniforme entre regiones, niveles académicos y modalidades masculinas y femeninas.

Sobre la Copa Malta Morena

La Copa Malta Morena se ha consolidado como el espacio de mayor participación y visibilidad del fútbol escolar dominicano, impulsando desde sus inicios el desarrollo competitivo y social de miles de estudiantes en todo el país.