Salah estará en la convocatoria del Liverpool contra el Brighton

Mohamed Salah del Liverpool (izq.) saluda a sus aficionados tras el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool y el Sunderland en Liverpool, Gran Bretaña, el 3 de diciembre de 2025. ( EFE/EPA/ADAM VAUGHAN )

El atacante egipcio Mohamed Salah estará en la convocatoria del Liverpool para el partido del sábado por la decimosexta jornada de Premier League contra el Brighton, según informaron varios medios británicos el viernes.

Tanto BBC como Sky Sports informaron que el entrenador Arne Slot habría tomado esa decisión teniendo en cuenta el bien común del club.

Conversación pendiente

El neerlandés había anunciado que hablaría con Salah en la mañana de este viernes, tras las declaraciones del egipcio el pasado fin de semana, que dejaron en duda su futuro en Anfield.

Salah acusó al Liverpool de haberlo dejado "a los pies de los caballos", tras haber sido suplente en el empate 3-3 en Leeds el pasado sábado, el tercer partido consecutivo en el que no arrancó desde el once inicial.

Fuera en la Champions

El Liverpool anunció el lunes pasado que Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria para el partido del martes contra el Inter en Milán, dos días después de sus controversiales declaraciones.

Horas después, en la rueda de prensa oficial, el técnico neerlandés se refirió a la situación de su atacante cuando le preguntaron si podía haber jugado su último partido con los Reds.

"No tengo ni idea, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios", dijo.