Griezmann aparece para salvar al Atlético frente al Valencia

Con un gol decisivo de Antoine Griezmann, que había comenzado como suplente, el Atlético de Madrid se impuso este sábado por 2-1 al Valencia en el Metropolitano en la decimosexta jornada de LaLiga.

El cuadro rojiblanco se adelantó gracias al tanto de Koke (17') en la primera llegada que tuvo, pero un zapatazo de Lucas Beltrán (63') significó el empate.

Sin embargo, Griezmann (74') apareció para aguar la fiesta al Valencia y encauzar la victoria del equipo rojiblanco, que venía de vencer al PSV Eindhoven (3-2) el martes en Liga de Campeones.

El Atlético se acerca a Barcelona

Con este triunfo, el Atlético suma 34 puntos en el campeonato y se acerca a seis del líder FC Barcelona, que disputará su encuentro también este sábado, frente a Osasuna en el Camp Nou.

En una primera parte trepidante, el conjunto che casi sorprende al principio después de que Hugo Duro impactara un remate en el larguero tras quedarse solo ante el arquero esloveno Jan Oblak debido a un error de la zaga colchonera.

Poco a poco, los pupilos de Diego Simeone tomaron el pulso al duelo hasta que apareció Koke para anotar su primer gol de la temporada a la salida de un córner.

El internacional español aprovechó el rechace del guardameta Julen Agirrezabala después de un disparo a bocajarro de Nico González para subir el primer tanto al marcador.

Pepelu puso las tablas en el electrónico en el 37 también a la salida de un saque de esquina. Sin embargo, su tanto acabó siendo anulado por un fuera de juego de Duro en la acción previa tras ser revisada con el VAR.

Tras la reanudación, la escuadra valencianista siguió intentándolo hasta que llegó la recompensa. Beltrán coló el esférico por el palo corto tras un tremendo latigazo.

Cuando los hombres de Carlos Corberán se merecían un buen resultado por su juego exhibido, Marc Pubill conectó con el 'Principito', que controló de forma exquisita la pelota en el área contraria para finalizar con un potentísimo zurdazo, imparable para el cancerbero.

"Al final, estoy para lo que necesite el equipo. Venía el equipo de un ritmo fuerte en Champions, nos costó, y salimos los suplentes a buscar y encontrar esa chispa", afirmó Griezamann a Movistar++.

