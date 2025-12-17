Società Sportiva FDC se corona campeón en la Liga Metropolitana de Fútbol Sala 2025

Momento de acción del partido final de la Liga Metropolitana de Fútbol Sala entre el Società Sportiva FDC y Guerrero FC en el Polideportivo Claret. ( FUENTE EXTERNA )

Società Sportiva FDC se proclamó campeón de la Liga Metropolitana de Fútbol Sala (LMFS) al imponerse con marcador 10-4 sobre Guerrero FC en el partido final celebrado en el Polideportivo Claret de esta ciudad.

Gabriel Torres fue la gran figura ofensiva del encuentro al anotar cinco goles, actuación que le valió el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP) de la final y fue acompañado por Johnnie Pérez que anotó en tres ocasiones.

La LMFS se desarrolló desde el 12 de octubre hasta el 14 de diciembre con la participación de 12 equipos que le permitieron consolidarse como una de las principales vitrinas del fútbol sala en el país.

Los campeones de la Società Sportiva FDC accedieron a la final al vencer a The Soccer Lab con marcador 2-1, mientras que Guerrero FC avanzó luego de empatar su semifinal 3-3 ante Simolec x H FC y ganar la tanda de penales 3-1.

Pérez fue el líder goleador

Johnnie Pérez se consagró como el máximo goleador de la competencia con 18 dianas que le valieron para ser reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, mientras que Ismael Medina fue distinguido como el portero menos goleado.

Dinaboys FC en la sub-13

Los Dinaboys FC se proclamaron campeones en la categoría Sub-13 al imponerse 9-1 sobre Los Errantes FC en la final.

Bryann Mota fue la gran figura del partido con cuatro goles y cerró el torneo como máximo goleador de la categoría con 14 anotaciones. Asimismo, Juan Bello, también de Dinaboys FC, fue reconocido como MVP de la categoría y Christopher Espinal se quedó con el reconocimiento de portero menos goleado.

La Liga Metropolitana de Fútbol Sala es organizada por Kael Guzmán Marranzini y César Gil, quienes han apostado por una estructura sólida, planificación eficiente y el impulso del talento emergente, contribuyendo de manera significativa al crecimiento del fútbol sala en el país.

Tras el éxito alcanzado en esta edición, la LMFS ya se encuentra en los preparativos de su torneo 2026, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento, la proyección y la profesionalización del fútbol sala en el país.