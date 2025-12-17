×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santiago Giménez
Santiago Giménez

El delantero Santiago Giménez será operado y no volverá a jugar hasta febrero

Ha estado fuera de juego desde el pasado mes de octubre

    Expandir imagen
    El delantero Santiago Giménez será operado y no volverá a jugar hasta febrero
    Santiago Giménez (AFP)

    El delantero mexicano del AC Milan, Santiago Giménez, ausente de los terrenos de juego desde hace mes y medio, será operado del tobillo derecho, anunció este miércoles su entrenador Massimiliano Allegri, y no regresará hasta febrero, según la prensa italiana.

    "Tras un periodo de tratamiento, su problema volvió con más fuerza y se le aconsejó someterse a una pequeña intervención", declaró Allegri en rueda de prensa, en la víspera de la semifinal de la Supercopa de Italia, el jueves contra el Nápoles en Riad.

    Aterrizado en febrero en el Milan procedente del Feyenoord en un traspaso de 30 millones de euros (35,2 millones de dólares), Giménez, de 24 años, no ha marcado ningún gol esta temporada en sus nueve apariciones en la Serie A.

    Ausente desde octubre

    Está de baja desde finales de octubre y, por tanto, se ha perdido los seis últimos partidos de la Serie A del Milan, segundo del campeonato.

    • Según La Gazzetta dello Sport, su ausencia debería prolongarse al menos seis semanas, hasta febrero.
    RELACIONADAS

    El AC Milan, añade el diario deportivo, mantiene contactos avanzados con el internacional alemán del West Ham Niclas Füllkrug para reforzar su sector ofensivo durante la ventana de fichajes de finales de año.

    jr/hpa/pm/mab

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.